Was heute wichtig war

Hunderttausende fliehen aus Sorge vor Hurrikan "Milton". An vielen Stellen wird Alarm geschlagen, die Rede ist vom möglicherweise schlimmsten Hurrikan seit 100 Jahren. Am Dienstag fegten bereits starke Böen über die Küste von Progreso in Mexiko und überfluteten die Straßen, am Mittwoch soll der Sturm auf Florida treffen. In Florida bilden sich lange Staus. Zum Artikel (SZ Plus)