EXKLUSIV Illegaler Holz-Abbau bringt Mafia Milliarden-Umsatz. Nicht nur der Klimawandel setzt den Wäldern weltweit zu - auch die organisierte Kriminalität hat die Ware Holz für sich entdeckt. 2012 schätzte die Weltbank den Umsatz der globalen Holz-Mafia noch auf bis zu 15 Milliarden Euro, inzwischen geht Interpol von mindestens 50 Milliarden Euro aus. Holz ist für Kriminelle damit ähnlich interessant wie Waffen oder Drogen. Das zeigen internationale Recherchen, an denen auch die Süddeutsche Zeitung beteiligt ist. Nirgendwo in Europa wird so viel Holz illegal abgebaut wie in Rumänien. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesrechnungshof rügt die Ampelkoalition. Die Behörde fordert, den Anstieg der Staatsverschuldung zu stoppen. "Permanent in neue Schulden auszuweichen, ignoriert die Realität und übergeht die Interessen vor allem der jungen Generation", sagte Rechnungshofpräsident Scheller. Auch die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern müssten überprüft werden. Finanzminister Lindner dürfte die Kritik gelegen kommen. Zum Artikel

In Berlin bahnt sich eine große Koalition an. Nach Medienberichten will die Berliner CDU mit der SPD über ein Regierungsbündnis verhandeln. Vorher hatte sich schon SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey für so eine Koalition ausgesprochen. Die Grünen wären damit in der Opposition. Zum Artikel

MEINUNG Die SPD sollte in Berlin in die Opposition gehen (SZ Plus)

Iran weist zwei deutsche Diplomaten aus. Zur Begründung gibt der Sprecher des Außenministeriums in Teheran an, Deutschland mische sich "verantwortungslos in die inneren und rechtlichen Angelegenheiten Irans" ein. Vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt zwei Mitarbeiter der iranischen Botschaft ausgewiesen. Der Hintergrund: Der Deutsch-Iraner Jamshid Sharmahd wurde zum Tode verurteilt. Zum Artikel

Baerbock und Schulze stellen Leitlinie für feministische Außenpolitik vor. Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze wollen die Vormachtstellung von Männern überwinden und die Rechte von Frauen stärken. Bei der Bekämpfung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit könne man "auf die Hälfte des Potenzials - nämlich die Frauen - nicht verzichten", sagt Schulze. Auch indigene Völker, lokale Gemeinschaften und homosexuelle Menschen sollen international gestärkt werden. Zum Artikel

MEINUNG Feminismus kann in der Außenpolitik ein unglückliches Schlagwort sein (SZ Plus)

Erdoğan will trotz Erdbeben an Wahltermin im Mai festhalten. Der türkische Präsident hatte die Wahlen für das Präsidentenamt und das Parlament vorgezogen, will aber trotz der Katastrophe mit Zehntausenden Toten im Mai wählen lassen. Seine Wiederwahl gilt allerdings keineswegs als sicher. Die wirtschaftliche Lage ist schlecht, zuletzt hatte es Kritik an seinem Krisenmanagement gegeben. Es ist außerdem nicht abschließend geklärt, ob Erdoğan überhaupt erneut antreten darf. Zum Artikel

Frankfurter Landgericht hält rechtsextreme Chatgruppe bei Polizei nicht für strafbar. Fünf Polizeibeamte aus dem 1. Polizeirevier in Frankfurt sollen jahrelang rechtsextreme, rassistische und antisemitische Inhalte ausgetauscht haben - darunter Hitlerbilder und Hakenkreuze. Die Staatsanwaltschaft hatte wegen mehr als 100 solcher Inhalte Anklage erhoben. Das Gericht stellt allerdings fest: Die Inhalte seien nur in einer geschlossenen Gruppe geteilt und nicht verbreitet worden. Außerdem fielen sie unter Satire. Zum Artikel

