Katastrophenalarm in großen Teilen Österreichs. Im Nachbarland herrscht nach lang andauerndem Starkregen der Ausnahmezustand: Ein Feuerwehrmann kommt bei einem Hochwassereinsatz in Niederösterreich ums Leben. In der Steiermark sind wegen orkanartiger Windböen und heftiger Regenfälle 2000 Haushalte ohne Strom. In Oberösterreich fällt so viel Neuschnee wie noch nie im September und im Salzburger Land herrscht an einigen Orten Lawinengefahr. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij will Friedensplan vorlegen. Bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Kiew stellt der ukrainische Präsident in Aussicht, einen Vorschlag für ein Ende des Krieges auszuarbeiten. Erwartet wird, dass Selenskij unter anderem mit den Gebietseroberungen in Kursk den militärischen Druck auf den russischen Präsidenten Putin so erhöhen will, dass in einem ersten Schritt lokale Waffenstillstände möglich werden könnten. Zudem unterstützt Selenskij eine Friedenskonferenz unter Beteiligung Russlands. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz wird Kanzlerkandidatur offenbar zeitnah bekannt geben. Laut einem Medienbericht will sich der CDU-Chef kurz nach der Wahl in Brandenburg am kommenden Sonntag zum Kandidaten ausrufen lassen. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder bringt sich seit Monaten in Stellung. Zum Artikel

Neue Fragen zu Fördermittelaffäre im Bundesbildungsministerium. Interne Nachrichten belasten erneut das Bundesbildungsministerium. Sie legen nahe, dass die entlassene Staatssekretärin Döring die Verantwortung für die Fördermittelaffäre nicht ganz freiwillig auf sich nahm. Zum Artikel (SZ Plus)

Pharmaindustrie finanziert Patientengruppen mit Millionenspenden. Bei der Zulassung und Verbreitung neuer Medikamente arbeiten Industrie und Patientenvertreter oft zusammen. Dass Patientenorganisationen von den Finanzmitteln der Pharmaindustrie häufig abhängig sind, ist ein bekanntes Problem. Recherchen zeigen, wie groß und undurchsichtig die finanzielle Einflussnahme der Industrie ist. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages