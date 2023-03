Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Das historisch eimalige Abkommen zum Schutz der Hochsee ist besiegelt. Seit mehr als einem Jahrzehnt ringen die Länder der Welt um ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere. Nun gibt es bei Marathonverhandlungen in New York einen Durchbruch. Meeresschutzgebiete, Umweltverträglichkeitsprüfungen und andere Maßnahmen sollen bedrohte Arten und Lebensräume zukünftig besser schützen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Das Abkommen der Vereinten Nationen bedeutet Hoffnung für die Meere (SZ Plus)

Neue Opfer in mysteriöser Vergiftungswelle in Iran. In Iran wächst die Unruhe, nachdem auch am Wochenende Hunderte Schülerinnen und Studentinnen behandelt werden mussten. Allein am Samstag sollen 300 Mädchen von den mutmaßlichen Giftanschlägen betroffen gewesen sein. Wenig ist bisher über die Hintergründe bekannt, gleichzeitig wird viel spekuliert. Zum Artikel

Elektronische Patientenakte kommt Ende 2024. Gundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreiben und Daten auch für die Forschung zugänglich machen. Ende 2024 sollen sämtliche Krankheits- und Behandlungsdaten auf der Versicherungskarte gespeichert werden. Zum Artikel

Oppositionsbündnis in der Türkei bricht auseinander. Zweieinhalb Monate vor den Wahlen platzt in der Türkei das Oppositionsbündnis - weil die Chefin der zweitgrößten Partei, die Nationalistin Meral Akşener, den Tisch verlässt. Präsident Erdoğan reibt sich die Hände. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Regierung in China spricht von Erfolgen, aber die Ungleichheit wächst. Hohe Arbeitslosigkeit, stagnierende Gehälter, wachsende Ungleichheit - das ist die Realität in China nach drei Corona-Jahren. Doch auf dem Volkskongress lobt sich die Parteiführung selbst. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum Hightech-Konzerne nach Deutschland kommen. Apple, Google, IBM, Intel - viele internationale Unternehmen investieren gerade sehr viel Geld in Deutschland und Europa. Sie wollen hier nicht nur ihre Produkte verkaufen, sondern auch Teil der lokalen Wirtschaft sein und von gut ausgebildeten Mitarbeitern profitieren. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Kampf um ein Symbol. Noch immer halten sich ukrainische Verteidiger im erbittert umkämpften Bachmut in der Ostukraine. Die russische Söldnertruppe Wagner soll dort hohe Verluste erleiden. Zum Artikel (SZ Plus)

Rüstungsindustrie: Der Dax wird militärischer. Der Rüstungskonzern Rheinmetall löst im wichtigsten Aktienindex ausgerechnet einen Gesundheitskonzern ab. Selten hat die Börse besser abgebildet, was gerade in der Welt passiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Roman enträtselt Russland. "Der Magier im Kreml" von Giuliano Da Empoli liefert ein entscheidendes Puzzleteil, um den Überfall auf die Ukraine zu verstehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war