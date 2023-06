Nachrichten am 13. Juni 2023

SZ am Abend

Bald geht der Bundestag erst mal in die Sommerpause.

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Heizungsgesetz soll nun doch in dieser Woche auf die Tagesordnung. Darauf haben sich die drei Parteien der Ampelkoalitionen geeinigt. Den Durchbruch brachte womöglich ein Chefgespräch zwischen Scholz, Habeck und Lindner. Damit könnte das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Zum Artikel

Neuer Anlauf zu einem Sterbehilfegesetz. In die Diskussion über Regelungen zur Sterbehilfe in Deutschland kommt Bewegung. Zwei Abgeordnetengruppen im Bundestag haben ihre jeweiligen Initiativen jetzt zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf zusammengeführt. Der Entwurf sieht vor, dass Medikamente zur Selbsttötung verschrieben werden dürfen. Voraussetzung ist, dass die Patienten volljährig sind und der Wunsch, ihr Leben zu beenden, "aus autonom gebildetem, freiem Willen" resultiert. Zum Artikel (SZ Plus)

Umwelthilfe erhebt schwere Vorwürfe gegen BMW. Bisher konnte sich der Autohersteller aus dem Dieselskandal heraushalten. Doch neue Messungen bei älteren Modellen zeichnen ein anderes Bild, die Deutsche Umwelthilfe spricht von den "höchsten je gemessenen Stickoxidemissionen". BMW reagiert auf diese Messergebnisse betont gelassen. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum die Anschuldigungen gegen Trump so schwer wiegen. Ex-Präsident Donald Trump drohen hohe Strafen: Die USA ahnden Verstöße gegen das Anti-Spionage-Gesetz hart. Dass einige Prominente straffrei ausgingen, macht seine Aussichten nicht besser. Der Vergleich mit Hillary Clintons Email-Affäre etwa zeigt, dass sie sich weniger hat zuschulden kommen lassen als Trump. Zum Artikel (SZ Plus)

Nach Kritik von Böhmermann: Eventim-Aktie verliert massiv. Zuletzt waren die Zahlen des Ticketverkäufers deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Nach einer kritischen Betrachtung im "ZDF Magazin Royale" ist die Aktie eingebrochen. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Zahl der Toten nach Flutkatastrophe steigt. Die Behörden sprechen nach dem Staudammbruch von mindestens 27 Gestorbenen. Kiew beschuldigt Moskau, eine Kirche bei Cherson beschossen und einen Geistlichen getötet zu haben. Bei einem Raketenangriff auf Krywyj Rih sterben angeblich elf Zivilisten. Zum Liveblog

Exporte in Russlands Nachbarstaaten mehr als verdoppelt. Deutsche Firmen liefern deutlich mehr Waren in GUS-Staaten, zeigen neue Daten des Statistischen Bundesamts. Vor allem Fahrzeuge und Maschinen waren stark nachgefragt. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war