von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Habeck und Geywitz planen Verbot neuer Gas- und Ölheizungen. Das Wirtschafts- und das Bauministerium arbeiten an einem Gesetzentwurf, laut dem jede neu eingebaute Heizung von 2024 an zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Alte Heizkessel sollen bis 2026 schrittweise verschwinden. Der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse spricht von einer "Verschrottungsorgie". Zum Artikel (SZ Plus)

Missbrauchskomplex Wermelskirchen: Marcus R. zu 14,5 Jahren Haft verurteilt. Der 45-Jährige aus Wermelskirchen hat über Jahre hinweg Babys und Kinder erniedrigt und sexuell missbraucht. Ihm werden mehr als 120 Fälle sexualisierter Gewalt zur Last gelegt. In Kontakt mit den Opfern kam der IT-Experte als Babysitter. Das Gericht ordnete eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Zum Artikel

Verdi kündigt massive Warnstreiks im Nahverkehr an. Zum Ende der Woche will die Gewerkschaft den öffentlichen Nahverkehr in mehreren Bundesländern lahmlegen. In den Verhandlungen für die 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund 10,5 Prozent mehr Einkommen. Die Warnstreiks sollen gleichzeitig mit dem Klimastreiktag von "Fridays for Future" stattfinden. Zum Artikel

Faeser warnt vor hoher Gefahr durch russische Hacker. Alle paar Tage finden Cyberangriffe auf Webseiten und Systeme deutscher Behörden, Organisationen und Unternehmen statt. Seit der Enscheidung über die Kampfpanzer-Lieferung an die Ukraine registrieren Beobachter eine neue Angriffswelle. Deutsche Behörden wappnen sich gegen die aktuellen Bedrohungen, verspricht die Innenministerin. Zum Artikel (SZ Plus)

Axel-Springer-Verlag will 100 Millionen Euro einsparen. Nach der Ankündigung letztes Jahr folgten nun konkrete Pläne: Der Verlag stellt den Zustellservice der Bild am Sonntag und der Welt am Sonntag Mitte des Jahres ein. Außerdem wird es einen massiven Stellenabbau bei Bild und Welt geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war