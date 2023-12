Ampel einigt sich im Haushaltsstreit. Im kommenden Jahr will die Regierung die Schuldenbremse wieder einhalten. Heizen, Tanken und auch Strom dürften wohl teurer werden. Der CO₂-Preis soll steigen und den geplanten milliardenschweren Zuschuss zu Stromnetz-Entgelten will die Koalition streichen. Klimaschädliche Subventionen sollen abgebaut und der Klima- und Transformationsfonds um zwölf Milliarden Euro gekürzt werden. Im sozialen Bereich soll es Finanzminister Lindner zufolge keine Kürzungen geben. Zum Artikel

UN-Klimakonferenz ruft zur Abkehr von fossilen Energien auf. In Dubai einigen sich die Staaten zwar auf eine Gnadenfrist, aber nicht auf ein klares Stoppschild. Wie lange die Frist ist und wie viele Ausnahmen es davon gibt, ist allerdings Interpretationssache. Stark vom Klimawandel betroffene Inselstaaten sind unzufrieden. Das 1,5-Grad-Ziel gibt die Konferenz aber ausdrücklich nicht verloren. Die Kapazitäten erneuerbarer Energien sollen bis 2030 verdreifacht werden. Zum Artikel

Tusk als neuer polnischer Ministerpräsident vereidigt. In seiner Rede erinnert der Proeuropäer an die polnische Demokratiebewegung und beschwört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der nationalkonservative Präsident Duda gibt sich zugewandt und kompromisswillig. Zum Artikel

Lebenslange Haft wegen versuchten Mordes nach Anschlag in Ratingen. Im Mai hat Frank Alfred P. neun Rettungskräfte mit Benzin überschüttet und angezündet. Jetzt spricht ihn das Düsseldorfer Landgericht wegen versuchten Mordes schuldig und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber nahezu ausgeschlossen. Zum Artikel

Exklusiv: Junge Anleger zocken weniger als Ältere. Der Broker Scalable durchleuchtet die Depots seiner Anleger und kommt zu dem Schluss, dass junge Menschen nicht so viel Geld in potenziell riskante Einzelaktien stecken wie andere Altersgruppen. Ein weiteres Ergebnis ist, dass viele Anleger einige Aktien durch verschiedene ETFs und Einzelaktien gleich dreifach im Depot haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bafin fordert höhere Preise für Autoversicherungen. Die Finanzaufsicht findet, Versicherer sollten ausreichend Geld für steigende Schäden zurücklegen und Preise erhöhen, damit sie nicht in der Verlustzone landen. Die Bafin will verhindern, dass in einigen Jahren Versicherer in Existenznot geraten und Schäden nicht mehr bezahlen können. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Fast 600 000 Euro: DFB fordert wegen Pyrotechnik Rekordstrafe für Köln