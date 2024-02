US-Senat stimmt für Ukraine-Hilfspaket. Eine deutliche Mehrheit der Senatorinnen und Senatoren spricht sich für Hilfszahlungen an andere Länder aus, der größte Teil davon soll mit 60 Milliarden Dollar der Ukraine zugutekommen. Beschlossen ist das Paket damit aber noch nicht: Der Gesetzentwurf geht nun an das Repräsentantenhaus, dort gilt die Zustimmung als fraglich. Zum Artikel

Jeder vierte Internetnutzer war schon Ziel von Hass. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, für die ein Bündnis mehrerer Organisationen 3000 Menschen nach ihren Erfahrungen in den sozialen Medien befragt hat. Besonders betroffen sind junge Frauen, Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund sowie Homo- und Bisexuelle. Viele der Menschen, die Hass erleben, schalten sich anschließend nicht mehr in Debatten ein oder verlassen die Plattformen. Zum Artikel

Innenministerin Faeser stellt Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus vor. "Wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaats nutzen, um unsere Demokratie zu schützen", kündigt Faeser an. Konkret soll der Vorstoß unter anderem ermöglichen, Extremisten am äußersten rechten Rand den Zufluss an Finanzmitteln abzuschneiden und dem Verfassungsschutz größere Befugnisse bei Finanzermittlungen zu geben. Zudem will Faeser Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht stärken und krisenfester machen. Zum Artikel

Schwere Kämpfe im Süden des Gazastreifens. Das israelische Militär meldet, dass israelische Soldaten im Westen der Stadt Chan Yunis "mehr als 30 Terroristen" getötet hätten. Vor ihrer Reise nach Israel verschärft Außenministerin Baerbock den Ton gegenüber Israel: Zwar betont sie das Recht des Landes auf Selbstverteidigung, sagt aber auch: dieses beinhalte keine Vertreibung. Liveblog zum Krieg in Nahost

EU nimmt Umgehung von Sanktionen durch Drittstaaten ins Visier. Zum zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine plant die Europäische Kommission erstmals Sanktionen gegen Firmen in Ländern wie China und Indien. Sie sollen Russland kriegswichtige Güter verschafft haben. Insgesamt sollen 21 Firmen zusätzlich mit Sanktionen belegt werden, darunter auch solche aus Serbien, der Türkei und Kasachstan. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: