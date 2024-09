Faeser wirbt in Brüssel für Grenzkontrollen - Streit zwischen Scholz und Merz. Die Innenministerin warnt in einem Brief an die EU, es drohe eine Überforderung des Gemeinwesens. Im Bundestag wirft Kanzler Scholz Oppositionsführer Merz vor, an einer Lösung des Migrationsstreits nicht interessiert zu sein. Zum Artikel

Teile der Carolabrücke in Dresden eingestürzt. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt mit Fußgänger- und Radweg sowie Straßenbahngleisen ist in die Elbe gefallen. Nur durch Glück wurde niemand verletzt. Dass das Bauwerk saniert werden muss, war lange bekannt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bund und Land Niedersachsen steigen bei Meyer-Werft ein. Die Haushaltsausschüsse des Bundestages und des Niedersächsischen Landtags haben dafür gestimmt, die größte deutsche Werft in Teilen zu verstaatlichen. Eine Insolvenz soll so abgewendet werden. Wann der Staat wieder aussteigen wird, bleibt unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

USA erwägen Freigabe weitreichender Waffen für Angriffe auf russisches Gebiet. US-Außenminister Blinken und sein britischer Amtskollege Lammy sind erstmals zusammen nach Kiew gereist. Präsident Selenskij hofft bei dem Besuch auf die langersehnte Zusage, die weitreichenden US-Raketen vom Typ Atacms auch für Angriffe auf Ziele in Russland einsetzen zu dürfen. Die Chancen für ein Umdenken stehen gut. Zum Artikel (SZ Plus)

Verfassungsbeschwerde wegen Abhöraktion bei "Letzter Generation"Bayerische Ermittler haben Journalistinnen und Journalisten bei Telefonaten mit der Klimaprotestgruppe abgehört. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat nun beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Die Überwachung verletze das Grundrecht auf Pressefreiheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Alles zur US-Wahl

TV-Debatte: Harris bringt Trump in Bedrängnis. Kamala Harris wirkt in der Fernsehdebatte selbstsicher und bringt ihren Kontrahenten mehrmals aus dem Konzept. Die demokratische Kandidatin trifft Donald Trump in seiner offensichtlichsten Schwäche: seiner maßlosen Eitelkeit. Zum Artikel (SZ Plus)

Taylor Swift unterstützt Kamala Harris. Der größte Popstar der Gegenwart wirbt überraschend klar für die demokratische Präsidentschaftskandidatin. Da Swift enorm viele Menschen erreicht, könnte ihre Unterstützung den Wahlausgang entscheidend prägen. Zum Artikel (SZ Plus)

Demokraten: "Es ist einfach nur noch peinlich". Wenn Trump im TV-Duell von Katzenessern oder von der Frau des Moskauer Bürgermeisters spricht, hebt sich die Stimmung im "Wicked Willy's". Eindrücke vom Public Viewing in der demokratischen Hochburg Manhattan.Zum Artikel