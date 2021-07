Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Das Wochenende kompakt

Opposition kritisiert Umgang mit afghanischen Helfern. Nach dem Abzug der Bundeswehr sind deren einheimische Helfer in höchster Gefahr. "Es ist unfassbar undankbar und zutiefst beschämend, wie die Bundesregierung die Ortskräfte im Stich lässt, die um ihr Leben fürchten, und ohne die das ganze deutsche Engagement nicht möglich gewesen wäre", sagt Agnieszka Brugger, Vizechefin der Grünen im Bundestag. Den Vorwurf, die Ortskräfte würden im Stich gelassen, weist die Bundesregierung zurück. Zum Text

Weltweiter Hackerangriff auf Firmen. Mutmaßlich mehr als tausend Unternehmen weltweit werden am Wochenende Opfer von Online-Erpressern. Hinter dem Angriff vermuten Sicherheitsexperten eine russische Hackergruppe, die sich REvil nennt. US-Präsident Joe Biden hat die Geheimdienste seines Landes angewiesen, den Fall genau zu untersuchen. Zum Text

Katholische Geistliche angeklagt. Eine Clique im Vatikan soll Millionen Euro in einem Immobiliendeal verzockt haben - nun macht der Kirchenstaat zum ersten Mal einem Kardinal den Prozess. Im Zentrum des Skandals steht ein Geschäft mit einer Luxusimmobilie im Londoner Nobelviertel Chelsea über mehrere hundert Millionen Euro. Finanziert wurde er aus dem sogenannten Peterspfennig, der eigentlich für karitative Zwecke gedacht ist. Zum Text

EXKLUSIV Allianz-Chef fordert höhere Erbschaftsteuer. "Die Erbschaftsteuer muss steigen", fordert Oliver Bäte im SZ-Interview. "Das wäre sinnvoll, bevor man andere Steuern erhöht." Auch Ausnahmen und Freibeträge "würde ich mir genau ansehen". Bäte begründet den Vorstoß damit, dass Vermögensanhäufung im Moment vor allem über Erbschaften stattfinde. Zum Text

Außerdem wichtig

Das Wichtigste zum Coronavirus

Maskenpflicht in England soll aufgehoben werden. Dies ist Teil einer weitgehenden Aufhebung von Corona-Maßnahmen am 19. Juli, die die Regierung in den kommenden Tagen bestätigen will - trotz rapide steigender Infektionszahlen. Schutzmasken, die derzeit noch in Geschäften sowie Bussen und Bahnen verpflichtend sind, würden bald zur "persönlichen Entscheidung", erklärte Wohnungsbauminister Jenrick in einem Fernsehinterview. Zum Text

Covid-19 in Afrika: "Mit nichts vergleichbar, was wir zuvor gesehen haben". Nur jeder Hundertste ist vollständig geimpft und jetzt kommt die Delta-Variante: Für Afrika könnte die dritte Corona-Welle verheerende Folgen haben. Zum Text (SZ Plus)

Söder fordert von Stiko Impfempfehlung für Jugendliche. Das würde den Schutz für alle erhöhen und einer Generation, die auf viel verzichten musste, wieder Freiheiten zurückgeben, schreibt Bayerns Ministerpräsident auf Twitter. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat bisher keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für 12- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen. Zum Text

Das hat am Wochenende viele interessiert

Tod trotz Impfung. Fast die Hälfte der Covid-19-Toten, die sich in England mit der Delta-Variante infiziert hatten, war bereits doppelt geimpft. Was das über die Wirksamkeit der Vakzine sagt - und warum das trotzdem eher eine gute als eine schlechte Nachricht ist. Zum Text (SZ Plus)

Ein unheimliches Solo. Tour de France: Mit einer unwirklich erscheinenden 30-Kilometer-Attacke sichert sich Vorjahressieger Tadej Pogačar auf der ersten Bergetappe das Gelbe Trikot - der Tour droht nun die große Langeweile. Zum Text

Verschwundene Regenbogenfahne: Dänischer Verband widerspricht Uefa. Beim Spiel Tschechien gegen Dänemark entreißen Ordner einem Fan offenbar eine Fahne. Laut Uefa sei der Mann stark betrunken gewesen - doch gegen diese Darstellung gibt es Einwände. Zum Text

Zu guter Letzt

Kuss und Verdruss. Am 6. Juli ist Tag des Kusses. Eigentlich ein Grund zum Feiern, wäre nicht gerade der britische Gesundheitsminister über das Küssen gestolpert. Über die Ambivalenz einer Berührung. Zum Artikel