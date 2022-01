Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carim Soliman

Habeck sieht "deutlichen Rückstand" bei deutscher Klimapolitik. Der Klimaschutzminister zieht nach seinem Amtsantritt eine erste Bilanz für die bisherige deutsche Klimapolitik. Fazit: "in allen Sektoren unzureichend". Bliebe es bei der aktuellen Entwicklung, würden die selbst gesteckten Ziele deutlich verfehlt. Deutschland soll beispielsweise bis 2045 klimaneutral sein, spätestens 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien auf 80 Prozent steigen. Um den Rückstand aufzuholen, will Habeck noch in diesem Jahr zwei Klimaschutzpakete auf den Weg bringen. Sie sollen unter anderem eine "Solarpflicht auf neuen Gebäuden" enthalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Patient erhält erstmals erfolgreich Schweineherz. Seit drei Tagen schlägt in der Brust des US-Amerikaners David Bennett ein neues Herz. Dass es ihm gut geht, ist nicht nur Grund zur Freude für ihn und seine Angehörigen. Es ist eine medizinische Errungenschaft. Genetisch modifizierte Schweineherzen könnten künftigen Transplantationspatienten das Leben retten. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Bennett bleibt angesichts der weiterhin bestehenden Gefahr einer Abstoßung des Organs unter Beobachtung. Zum Artikel (SZ Plus)

Kommentar: Ein kalkulierter Tabubruch

Politik würdigt verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli. EU-Kommissionschefin von der Leyen schreibt, sie sei "zutiefst betrübt." Bundeskanzler Scholz klagt, Deutschland habe "einen guten Freund" verloren. EU-Klimakommissar Timmermans "fehlen die Worte." Europas Spitzenpolitikerinnen und -politiker reagieren betrübt auf den Tod von EU-Parlamentspräsident Sassoli. Der 65-Jährige war an Weihnachten wegen einer Immunstörung in Krankenhaus gebracht worden und am Dienstagmorgen dort verstorben. Zum Artikel

Italiens Impfpflicht wirkt. Die Zahlen geben Premier Draghi recht. Seit für sie eine Impfpflicht gilt, nehmen die Erstimpfungen bei über 50-Jährigen deutlich zu. Italien hat als erstes Land eine Impfpflicht ohne beruflichen Bezug eingeführt. Politisch profitiert Draghi davon allerdings nicht. Gegnern einer allgemeinen Impfpflicht, auch innerhalb seiner Koalition, geht die aktuelle Regelung bereits zu weit. Befürwortern geht sie nicht weit genug. Zum Artikel

Halb Europa könnte sich bis März mit Corona infizieren. Eine Hochrechnung der Weltgesundheitsorganisation zeigt, wie rasant sich die Omikron-Variante in Europa ausbreiten könnte. Demnach würden sich auf dem Höhepunkt der Welle in Europa Mitte Januar zwölf Millionen Menschen pro Tag infizieren. Zum Artikel

Acht Stunden Unversöhnlichkeit. Das vertrauensbildende Gespräch zwischen Russland und den USA über den Ukraine-Konflikt bleibt ohne sichtbare Annäherung. Immerhin geben sich beide Seiten Zeit, um über ein nächstes Treffen zu entscheiden. Zum Artikel

Die Lauterbach-Inzidenz. Freiheit durch Pflicht? Bei der Sendung von "Hart aber fair" zum Thema Impfen hätte es so spannend werden können. Aber leider blieb zu wenig Zeit - der Gesundheitsminister musste mal wieder die Corona-Welt erklären. Zum Artikel

Bis zu 6000 Euro mehr im Jahr für Gas und Strom. Immer mehr Energiefirmen verlangen von Neukunden horrende Preise. Verbraucherschützer halten das für unzulässig, auch die Bundesnetzagentur sieht das kritisch. Was Verbraucher jetzt tun können. Zum Artikel

Die Miosga auch mal Slomka sein lassen. Im Interview mit den Tagesthemen hatte der scheidende Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hörbar Probleme mit dem Namen von Moderatorin Caren Miosga. Gleich drei Mal sprach er sie mit dem Namen ihrer Kollegin vom ZDF-Heute-Journal, Marietta Slomka, an. Warum das eigentlich eine gute Sache ist. Zum Artikel