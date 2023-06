Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Habeck räumt Fehler beim Heizungsgesetz ein. "Wir hätten uns mehr Zeit nehmen müssen", sagt der Bundeswirtschaftsminister im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Mit der Selbstkritik will er mit gutem Beispiel vorangehen und hofft, dass andere Politiker ihm folgen. Außerdem warnt Habeck davor, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verliert. Zum Interview (SZ Plus)

EU-Gipfel endet ohne gemeinsame Erklärung zur Asylpolitik. Die Regierungschefs aus Polen und Ungarn lehnen es ab, eine gemeinsame Linie zur Migrationspolitik der EU niederzuschreiben. Mateusz Morawiecki will mit einer Volksabstimmung in Polen über den Asylkompromiss abstimmen lassen, der vor drei Wochen im Ministerrat geschlossen wurde. Viktor Orbán nutzt den Gipfel als politische Showbühne. Zum Artikel

Frankreich: Trotz heftiger Ausschreitungen kein Ausnahmezustand. 249 Polizisten wurden in den letzten drei Nächten in Frankreich verletzt, 875 Menschen festgenommen, es gab 3880 Brände. Bei einem Krisentreffen entscheidet Präsident Macron dennoch, nicht den Ausnahmezustand auszurufen. Stattdessen appelliert er an das Verantwortungsbewusstsein der Eltern. Besonders Jugendliche beteiligen sich an den nächtlichen Krawallen, nachdem ein 17-Jähriger von der Polizei erschossen wurde. Zum Artikel (SZ Plus)

CDU-Chef Merz nennt AfD "Feind der Demokratie". Etwa drei Monate vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen treffen sich CDU und CSU zur gemeinsamen Präsidiumssitzung und grenzen sich gemeinsam gegenüber der AfD ab. Zuvor hat es Kritik gegeben, dass Merz die Grünen als Hauptgegner unter den Ampel-Parteien bezeichnet hatte. Dabei bleibt er, Söder schließt sich der Meinung an. Eine Zusammenarbeit mit den Grünen in Bayern sei völlig ausgeschlossen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Ampelregierung plant neue Raumfahrtstrategie. Erstmals seit 2010 hat die Bundesregierung Ziele für die deutsche Raumfahrt formuliert. Dabei legt das Papier, dessen Eckpunkte der Süddeutschen Zeitung vorliegen, Schwerpunkte auf die zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt, Satelliten im Kampf gegen den Klimawandel und mehr Nachhaltigkeit im Weltraum. Des Weiteren will die Regierung Gründer mit Ideen für das Weltall unterstützen. Zum Artikel (SZ Plus)

UN-Sicherheitsrat bringt Ende der Mali-Mission auf den Weg. Die seit 2013 bestehende Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist, soll nur noch bis Ende 2023 laufen, entschied der Rat der Vereinten Nationen. Die Militärregierung des westafrikanischen Krisenstaats fordert schon länger den Abzug der Blauhelmsoldaten. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war