Franziska Brantner und Felix Banaszak wollen Grünen-Chefs werden. Die Habeck-Vertraute und der Ex-Landeschef von NRW möchten für den Vorsitz der Partei kandidieren. Auch der Parteilinke Andreas Audretsch soll offenbar einen Posten in der Zentrale bekommen. Zum Artikel

Absprache in der AfD: Alice Weidel soll Kanzlerkandidatin werden. Darauf haben sich die beiden AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel geeinigt. Über die Entscheidung muss aber noch in den Parteigremien abgestimmt werden. Zum Artikel

Britische Schauspielerin Maggie Smith gestorben. Die 89-Jährige sei im Krankenhaus friedlich eingeschlafen, teilt ihre Familie mit. Sie gewann in ihrer Karriere zahlreiche Preise und spielte unter anderem in den "Harry-Potter"-Filmen und in "Downtown Abbey" mit. Zum Artikel

Papst über Missbrauchsfälle: "Heute, inmitten der Kirche, gibt es dieses Verbrechen." Franziskus muss sich beim Besuch in Belgien schwere Vorwürfe wegen der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche anhören. Er reagiert spontan und unmissverständlich. Zum Artikel

Thüringens Innenminister Maier plädiert für AfD-Verbotsverfahren. Die Ereignisse in der chaotischen ersten Landtagssitzung hätten gezeigt, dass die Partei "aggressiv kämpferisch gegen den Parlamentarismus vorgeht", findet der SPD-Politiker. Die AfD weist die Vorwürfe zurück.Zum Artikel

Rad-WM: 18-jährige Radsportlerin Muriel Furrer stirbt nach Sturz. Bei ihrem Sturz im Juniorinnen-Rennen der Straßenrad-Weltmeisterschaften in Zürich hatte Furrer ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Nun erlag sie ihren schweren Verletzungen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

EXKLUSIV Fernsehgeräte: Fußballer Mbappé steigt bei Loewe ein (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Tote nach Angriff auf Hafenstadt Ismajil an der Grenze zu Rumänien