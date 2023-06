Was an diesem Wochenende wichtig war.

von Nadja Lissok

Das Wochenende kompakt

Grünen-Führung soll sich für Nachbesserungen bei der EU-Asylreform einsetzen. Der Beschluss wird nach einer emotionalen Debatte beim Parteitag in Bad Vilbel gefasst. Zahlreiche Parteimitglieder tragen die Zustimmung der Bundesregierung zur EU-Asylreform nicht mit. Dem Papier nach soll sich die Grünen-Spitze nun dafür stark machen, Familien mit Kindern von den geplanten Asyl-Grenzverfahren auszunehmen. Es ist jedoch fraglich, ob der Beschluss auf die auf europäischer Ebene getroffene Entscheidung Auswirkungen hat. Zum Artikel

Diplomatisches Treffen: Iran und Saudi-Arabien senden ein Friedenszeichen. Jahrzehntelang standen sich die beiden Regionalmächte unversöhnlich gegenüber. Nun ist erstmals seit sieben Jahren ein saudischer Außenminister wieder nach Iran gereist. Für die USA und Israel ist die fortschreitende Annäherung zwischen den einstigen Erzrivalen ein herber Rückschlag. Zum Artikel

Aufarbeitung des Bootsunglücks vor Griechenland geht weiter. Die griechische Justiz ist beauftragt worden, alle Vorgänge rund um das gesunkene Boot mit mehr als 700 geflüchteten Menschen aufzuklären. Neun mutmaßliche Schlepper sollen am Montag einem Staatsanwalt vorgeführt werden. Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, hat die Küstenwache nicht mehr: Hunderte Migranten, unter ihnen viele Frauen und Kinder, haben nicht überlebt. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz bei Grundsatzkonvent in Erklärungsnot. Obwohl die Ampelkoalition massiv an Zustimmung verloren hat, stagniert die Oppositionspartei CDU in Umfragen bei knapp 30 Prozent. Die Werte der AfD hingegen sind enorm gestiegen. In der Bevölkerung würden "Frust und Angst vor der Zukunft" wachsen, sagt Merz auf dem Grundsatzkonvent seiner Partei. Lösungen bietet er nicht an. Zum Artikel

Medienbericht: Russland wohl für Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich. Die New York Times beruft sich auf Angaben von Ingenieuren und Sprengstoffexperten. Es gebe Hinweise, die klar darauf hindeuteten, "dass der Damm durch eine Explosion lahmgelegt wurde, die von der Seite ausgelöst wurde, die ihn kontrolliert: Russland". Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Zweite Stammstrecke: Geheimakte bringt Söder in Erklärungsnot. Die Staatsregierung hatte mit dem Debakel beim Ausbau der Münchner S-Bahn mehr zu tun, als die Öffentlichkeit erfahren soll. Bei einem Treffen mit Verkehrsminister Scheuer im Dezember 2020 soll festgelegt worden sein, Schwierigkeiten bewusst zu verschweigen. Der Bundestagswahlkampf 2021 und eine mögliche Kanzlerkandidatur Söders sollten laut Geheimakte nicht negativ beeinflusst werden. Zum Artikel (SZ Plus)

