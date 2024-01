Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Grüne Jugend gibt Ampel Mitschuld an Rechtsruck in Deutschland. Ungewöhnlich deutlich übt die Jugendorganisation der Grünen Kritik an der eigenen Partei und am Koalitionspartner SPD. Die Ampel habe keine Strategie im Kampf gegen die AfD und mache zudem eine unsoziale Politik. Um die Belastung durch die hohe Inflation für Menschen mit niedrigen Einkommen abzumildern, sei es unabdingbar, sofort das Klimageld auszuzahlen. Zum Artikel (SZ Plus)