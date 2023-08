Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

EXKLUSIV Grüne fordern mehr im Kampf gegen die Krise der Wirtschaft. Die Bundesregierung hat bei ihrer Klausur in Meseberg einen neuen Kurs der Gemeinsamkeit beschworen. Doch die Beschlüsse reichen der Ökopartei nicht. In einem Papier fordert die Grünen-Spitze endlich niedrigere Strompreise und höhere Investitionen - und mit einer Reform will sie "Staatsgeld für Lohndumping" verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Grundsicherung für Bedürftige: Paus legt erstmals konkrete Zahlen vor - bis zu 636 Euro für älteste Kinder

FDP stellt Atomausstieg infrage. Die Liberalen wollen den Rückbau der abgeschalteten Meiler stoppen. In der Beschlussvorlage für die Klausur der FDP-Bundestagsfraktion in Dresden heißt es, Deutschland brauche grundlastfähige Kraftwerke. Statt eines subventionierten Industriestrompreises, wie ihn die Grünen wollen, fordert die FDP-Fraktion, Steuern auf Energie zu senken. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-Podcast "Auf den Punkt": Was die Ampel in Meseberg beschlossen hat

EXKLUSIV Deutschland droht bei der Digitalisierung weiter zurückzufallen. Die Welt wird immer digitaler, doch hierzulande stellen sich Unternehmen, Behörden und Schulen nur schleppend um. Eine Studie im Auftrag des Arbeitgeberverbands (BDA) zeigt: Der Investitionsstau ist gewaltig - und Deutschland droht, die Zukunft zu verpassen. Noch sei es nicht zu spät, sagt Studienleiter Christoph Bornschein, "aber irgendwann müssen wir in den Zug einsteigen". Zum Artikel (SZ Plus)

Aiwanger: "Die letzten Jahrzehnte kein Antisemit". In der Affäre um ein antisemitisches Pamphlet stellen sich die Freien Wähler hinter ihren Parteivorsitzenden. Der gibt vor der Kamera ein Statement ab, das viel Raum für Interpretationen lässt. Unterdessen erheben ehemalige Mitschüler weitere Vorwürfe gegen den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten. Zum Artikel

Selenskij will gegen Korruption bei Ausmusterungen hart vorgehen. Wer sich gegen Schmiergeld vom Wehrdienst in der Ukraine befreien lässt, muss mit Strafen rechnen. Russland will der Türkei eine Alternative zum Getreide-Abkommen vorschlagen. Deutschland liefert der Ukraine weitere Leopard-Panzer. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

