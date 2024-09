Was heute wichtig war

Faeser ordnet vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen an. Die Bundesregierung verschärft ihren Migrationskurs. Mit der Maßnahme will die Innenministerin die Zahl der unerlaubten Einreisen verringern. Die Binnengrenzkontrollen sollen am 16. September beginnen und zunächst ein halbes Jahr dauern - mit dem Vorstoß geht die Ampelkoalition im Migrationsstreit auf die Union zu. Außerdem hat die Regierung ein Modell entwickelt, um Geflüchtete dort verstärkt zurückweisen zu können. Zum Artikel