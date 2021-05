Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Matthias Fiedler

Nachrichten kompakt

Franziska Giffey tritt zurück. Hintergrund ist die Affäre um ihre Doktorarbeit, deren Prüfung die FU Berlin nun abgeschlossen hat. Bis Juni hätte die Familienministerin eigentlich Zeit zur Stellungnahme gehabt, aber die Öffentlichkeit habe "schon jetzt Anspruch auf Klarheit und Verbindlichkeit". Giffeys Posten wird kommissarisch offenbar Bundesjustizministerin Lambrecht übernehmen. Zum Text

EXKLUSIV Der Wirecard-Whistleblower spricht. Alle nannten ihn nur Pav. Er war Jurist bei Wirecard in Singapur. Seine Informationen deckten einen Skandal auf, dessen Dimension auch er nicht einmal ahnen konnte. Der Fall Wirecard: Rekonstruktion einer Enthüllung. Zum Text (SZ Plus)

Baerbock meldet Einkünfte nach, die sie als Grünen-Chefin erhalten hat. Die Politikerin zeigt der Bundestagsverwaltung Sonderzahlungen in Höhe von maximal 37 000 Euro an. Das sei bisher nur versehentlich noch nicht erfolgt. Zum Text

Löw gibt EM-Kader bekannt. Der Bundestrainer holt die vor zwei Jahren von ihm ausgemusterten Spieler Thomas Müller und Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurück. Außerdem beruft er Stürmer Kevin Volland und Verteidiger Christian Günter. Zum Text

US-Präsident drängt Israel zur Deeskalation. Angesichts der zugespitzten Lage in Nahost wirkt Joe Biden nun stärker auf Israel ein, um die Situation zu deeskalieren. Das Weiße Haus teilt mit, Biden habe erneut mit Netanjahu telefoniert. Dabei ändert Biden seine - bisher auffallend zurückhaltende - Tonlage. Zum Text

Biden will angeblich auf Sanktionen gegen Nord Stream 2 verzichten. Seit Jahren führt die umstrittene Röhre in der Ostsee zu Differenzen zwischen Deutschland und den USA. Die Haltung des US-Präsidenten ist bisher nicht eindeutig, das nutzen die Republikaner, um den Druck auf ihn zu erhöhen. Zum Text

Ermittlungen gegen Donald Trump. Die New Yorker Generalstaatsanwältin ermittelt nun zivil- und auch strafrechtlich gegen Trumps Immobilienkonzern. Für den Ex-Präsidenten könnte das gravierende Folgen haben. Zum Text

Wert des Bitcoins bricht ein. Betroffen sind auch andere Kryptowährungen wie Ethereum. Der Verlust an Marktwert allein an diesem Tag entspricht der jährlichen Wirtschaftsleistung der Niederlande. Zum Text

Das Wichtigste zum Coronavirus

Landesweiter Präsenzunterricht in NRW ab 31. Mai. Das gelte für alle Schulformen und bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100, kündigt NRW-Ministerpräsident Laschet an. Bislang waren die nächsten Öffnungsschritte erst am 4. Juni geplant gewesen. Zum Text

Bis 7. Juni fast nur Zweitimpfungen in bayerischen Impfzentren. Der Grund sind laut Gesundheitsminister Holetschek überdurchschnittlich viele Zweitimpfungen durch die Verlängerung des Impfintervalls bei den Vakzinen von Moderna und Biontech. Dadurch hatten im April besonders viele Menschen ihre erste Spritze erhalten. Zum Text

Indien meldet weltweit höchste Tageszahl von Corona-Toten. In den vergangenen 24 Stunden wurden dort 4529 Menschen erfasst, die an oder mit Corona gestorben sind. Das zeigen die jüngsten Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums. Nach Daten der Johns Hopkins Universität hat bislang kein Land so viele Corona-Todesfälle an einem Tag registriert. Zum Text

Das hat heute viele interessiert

"Ich versuche, den Yoda-Rhythmus einzubringen." Bayerns Ministerpräsident Söder ist mal wieder zu Gast bei "Markus Lanz". Es geht um den Nahostkonflikt und die Lage der Union. Und um "Star Wars". Zum Text

Warum Brustverkleinerungen keine Schönheitsoperationen sind. Große Brüste sind keine Krankheit - aber können dennoch gesundheitliche Folgen haben. Zum Text

Wann wird das Wasser knapp? Seit Jahren fallen die Grundwasserstände in Deutschland. Das Bundesamt für Katastrophenschutz warnt nun vor Trinkwasserknappheit. Welche Regionen besonders betroffen sind und welche Konflikte damit auf das Land zukommen. Zum Text

Zu guter Letzt

Schnelltest für Drachen. Unser Kollege ist ins Museum gegangen. Und hat überall nur Corona gesehen. Eine unterhaltsame Bildergalerie. Zum Text