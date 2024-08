EXKLUSIV Haushaltsstreit der Ampel droht von vorn zu beginnen. Um das verbliebene Loch in der Finanzplanung für 2025 zu schließen, erdachte das Kanzleramt gleich mehrere Tricks. Experten warnen jetzt vor einem erneuten Verfassungsbruch. Zum Artikel (SZ Plus)

Lufthansa streicht alle Flüge nach Israel bis 8. August. Vom Abend des 1. August an fliegt die Airline Tel Aviv nicht mehr an, bestätigt ein Sprecher. Grund sind die aktuellen Entwicklungen in der Region, auch vier weitere Airlines streichen die Verbindungen. Israel erklärt den führenden Hamas-Terroristen Deif für tot. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Söder schließt Reform der Schuldenbremse nicht aus. "Als Erstes müssen wir über den Länderfinanzausgleich reden. Diese einseitige Benachteiligung Bayerns kann ich auf Dauer nicht akzeptieren", sagt Bayerns Ministerpräsident im Interview mit der SZ auf die Frage, wie er zur Reform der umstrittenen Schuldenregel stehe. "Wer also über Geld mit uns reden will, muss auch über den Länderfinanzausgleich verhandeln." Zum Interview (SZ Plus)

Messerattacke in Southport : 17-Jähriger wegen dreifachen Mordes angeklagt. Nach dem Angriff auf Kinder im britischen Southport muss sich der Angeklagte auch wegen versuchten Mordes in zehn Fällen verantworten. In London randalieren Rechtsextreme nach der Tat – mehr als 100 Menschen werden festgenommen. Zum Artikel

EXKLUSIV Finanzkontrolleure rügen Spahns Krisenmanagement. Wie miserabel das Gesundheitsministerium in der Pandemie teilweise gewirtschaftet hat, geht aus vertraulichen Unterlagen hervor, die SZ, NDR und WDR vorliegen. Die Kritik des Bundesrechnungshofes geht aber noch sehr viel weiter. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Olympische Spiele

Marchand schwebt zum nächsten Superlativ. Der Franzose ist der Erste, der bei Olympia Gold im Brust- und im Schmetterlingsschwimmen gewinnt – ein Kunststück, das vor ihm stets als unmöglich galt. Auch der 22-Jährige selbst hatte Zweifel. Zum Artikel

Spionage beim olympischen Fußballturnier: „Alle Top-10-Teams tun es.“ Weil ein Videoanalyst das Training der Gegnerinnen mit einer Drohne ausspioniert hat, wurden die kanadischen Fußballerinnen überraschend hart bestraft. Ist Spionage im Spitzenfußball systematisch? Zum Artikel (SZ Plus)

Eklat beim olympischen Boxturnier: "Dieser Kampf war unfair-" Die Boxerin Imane Khelif wird bei der WM 2023 wegen erhöhter Testosteronwerte disqualifiziert, bei Olympia darf sie antreten. Ihre italienische Gegnerin gibt nach wenigen Sekunden unter Tränen auf – Ministerpräsidentin Meloni kritisiert das IOC. Zum Artikel

Gehen bei Olympia: Immerhin nicht angehupt und ausgelacht. Die deutschen Geher Christopher Linke und Leo Köpp haben über 20 Kilometer nichts mit den Medaillen zu tun. Der Zuspruch der Zuschauer tut ihnen trotzdem gut – im Alltag haben sie es oft schwer. Zum Artikel