Leichen weiterer Geiseln im Gazastreifen geborgen. Das israelische Militär entdeckt die Leichen von sechs Männern in der Gegend von Chan Yunis. Sie waren beim Angriff der Hamas am 7. Oktober aus Israel entführt worden. Der Fund bestätigt für viele Netanjahu-Kritiker, dass es immer unwahrscheinlicher wird, noch Geiseln zu retten. Auch US-Außenminister Blinken sieht die "letzte Chance" für einen Deal mit der Hamas. Zum Artikel

Urteil gegen ehemalige KZ-Sekretärin ist rechtskräftig. Irmgard F. war der Beihilfe zum Mord in mehr als 10 000 Fällen schuldig gesprochen worden. Dies bestätigt der Bundesgerichtshof nun in einem Revisionsverfahren. Die Arbeit der heute 99-Jährigen im NS-Konzentrationslager Stutthof sei für den "durchweg bürokratisch organisierten Lagerbetrieb von zentraler Bedeutung" gewesen. Der Fall gilt als das womöglich letzte Strafverfahren zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG In einem KZ gab es keine Schlupflöcher der Unschuld (SZ Plus)

Spatenstich für Chip-Fabrik in Dresden. Der taiwanische Halbleiterkonzern TSMC, weltweit größter Mikrochiphersteller, baut die erste Chipfabrik Europas in Dresden - gemeinsam mit den bereits ansässigen Firmen Bosch, Infineon und NXP Semiconductor. Bund, Land und EU feiern das als Erfolg, das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Projekt mit fünf Milliarden Euro. Zum Spatenstich kamen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Scholz. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Grüner NRW-Verkehrsminister attackiert Lindner im Streit um die Bahn heftig. Die Bundesländer befürchten Einschnitte bei Regionalzügen und S-Bahnen, falls die Preise für die Nutzung der Strecken stark steigen. Da Finanzminister Lindner vehement auf die Einhaltung der Schuldenbremse beim Bund beharrt, wusste sich die Regierung nur mit mehr Eigenkapital für die Bahn statt höheren Zuschüssen zu helfen. NRW-Verkehrsminister Krischer greift den Finanzminister deshalb direkt an: "Herr Lindner darf dann aussuchen, welche Strecken wir in NRW einstellen." Zum Artikel (SZ Plus)

Boeing setzt Testflüge bei 777X aus. Bei dem neuen Langstreckenmodell gibt es Probleme mit der Verbindung von Triebwerk und Flügel. Die Boeing 777X ist nach der 737 Max der zweite große Problemfall des amerikanischen Luftfahrtkonzerns. Einer der wichtigsten Kunden für die 777X ist die Lufthansa, für die die Verzögerung dramatische Folgen hat. Sie muss erst einmal mit älteren unwirtschaftlichen Modellen weiter fliegen. Zum Artikel

Ukrainisches Parlament verbietet Moskauer orthodoxe Kirche. In Kiew sieht man die dem Moskauer Patriarchat unterstellte Kirche als eine Basis für russischen Einfluss im Land. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Weitere wichtige Themen des Tages