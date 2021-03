Nachrichten am 25. März 2021

Von David Wünschel

EXKLUSIV Mehr als elf Millionen Euro für Gauweiler. Der CSU-Politiker rechnete während seiner Zeit im Bundestag als Anwalt hohe Beraterhonorare bei Baron Finck ab. Der stramm konservative Milliardär bezahlte auch Professoren-Gutachten für eine Klage beim Verfassungsgericht. Zum Artikel

Sauter-Geschäftspartner in Untersuchungshaft. In der Maskenaffäre um die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein hat die Generalstaatsanwaltschaft München einen Geschäftspartner der beiden Abgeordneten verhaftet sowie in größerem Umfang Vermögen sichergestellt. Zum Artikel

"Bild"-Chef Reichelt kehrt zurück. Das hat der Vorstand von Axel Springer nach einer Compliance-Untersuchung beschlossen. Reichelt soll die Boulevardzeitung nun in einer Doppelspitze mit der bisherigen Chefredakteurin der Bild am Sonntag Alexandra Würzbach führen. Zum Artikel

Schulze wirft Klöckner Stillstand in der Agrarpolitik vor. Bundesumweltministerin Schulze fordert im Interview mit der SZ einen Systemwechsel in der Landwirtschaft, sieht den "Drops Verbrennungsmotor gelutscht" und beklagt Reibungsverluste zwischen den Ministerien. Zum Artikel (SZ Plus)

Das Wichtigste zum Coronavirus

Generelle Einreise-Testpflicht soll ab Sonntag gelten. Ab Sonntag 0 Uhr gilt eine Testpflicht für alle Menschen, die per Flugzeug nach Deutschland einreisen. Zum Artikel

Studie vergibt schlechtes Zeugnis für Schnelltests. Viele hoffen, dass Schnelltests in der Pandemie ein Stück Normalität zurückbringen. Doch eine große Metastudie zeigt: Die Zuverlässigkeit der Tests, die bald überall in Deutschland angeboten werden sollen, schwankt stark. Zum Artikel (SZ Plus)

Merkel: "Die Situation ist eine ganz andere als im letzten Jahr". Die Kanzlerin warnt in ihrer Regierungserklärung im Bundestag vor der Mutante B.1.1.7. Sie drängt auf eine eigenständige EU-Impfstoffproduktion und ermahnt Unternehmen in Deutschland zum Testen. Zum Artikel

Kommentar: Warum Europa den Export von Impfstoffen verbieten sollte. Die Amerikaner tun es, die Briten auch - nur die EU hat bislang gezögert. Jetzt beschränkt Brüssel endlich die Ausfuhr von Corona-Vakzinen. Aber das reicht nicht. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB: Positiver Corona-Test bei Jonas Hofmann. Der Nationalspieler wird positiv getestet - Marcel Halstenberg gilt als K1-Kontaktperson. Beide müssen nun in Quarantäne. Das Länderspiel am Abend gegen Island soll trotzdem stattfinden. Zum Artikel

Jesus lebt. John Turturro hat eine Fortsetzung des Kultfilms "The Big Lebowski" gedreht. Kann das gutgehen? Zum Artikel

Suez-Kanal: Nach dem Schiffsunglück geht nichts mehr. Die Havarie eines Containerschiffs im Suez-Kanal zeigt, wie verwundbar das System aus globalen Lieferketten ist. Über die Ursachen des Unfalls wird derzeit noch spekuliert. Zum Artikel

Schon wieder Australien. Wasserfälle am Uluru: Ein Jahr nach den verheerenden Bränden versinkt der Osten Australiens im Wasser. Und das Land rätselt: Ist das noch normal? Oder doch der Klimawandel? Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Das jetzt Gott in die Schuhe zu schieben, ist schon unfair". Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dankt Gott für Schutz in der Pandemie, die CSU teilt das auf Twitter. Einige sehr witzige Antworten lassen nicht lange auf sich warten. Zum Artikel