Expertenkommission bekräftigt Empfehlung für Gaspreisbremse und ruft zum Sparen auf. Dem Abschlussbericht des Gremiums ist zu entnehmen, dass Staatshilfen in der Krise wichtig seien. Aber ohne zusätzliche Sparmaßnahmen der Bürger werde die Gaspreisbremse nicht helfen. Privathaushalte sollten ihren Verbrauch um mindestens 20 Prozent senken. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Oktober 2022 könnte den Wärmerekord brechen. Bis über 28 Grad Celsius zeigte das Thermometer: Sicher ist schon jetzt, dass die Temperaturen dieses Monats zu den höchsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zählen. Zum Artikel

Keine Einigung für Klima-Sofortmaßnahmen im Verkehrssektor. Wirtschaftsminister Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Wissing (FDP) diskutieren zwar monatelang, bringen aber kein Klimaprogramm auf den Weg. Gespräche dazu, wie man die Klimaziele in diesem Bereich einhalten kann, werden auf 2023 verschoben. In der Ampel zeichnet sich ein neuer Streit ab. Zum Artikel

Weiter keine Äußerung von Bolsonaro zum Wahlausgang. Nach seiner Niederlage gegen Lula da Silva lässt der Präsident noch immer offen, ob er das Ergebnis anerkennt. Weil er zuvor immer wieder klarmachte, die Wahl nur zu akzeptieren, wenn er sie gewinnt, sorgt die Stille in Brasilien nun für Unruhe und Sorge. Zum Artikel (SZ Plus)

Kiew: Wasserversorgung zu großen Teilen ausgefallen. In zahlreichen ukrainischen Städten schlagen am Montagmorgen Raketen ein. In Kiew fällt dadurch in großen Teilen des Stadtgebiets die Wasserversorgung aus. Teile einer abgeschossenen russischen Rakete stürzen auf moldauischem Staatsgebiet ab. Zum Liveblog

Russland wehrt sich mit Verzweiflungstaten. Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur, das Getreideabkommen ausgesetzt: Weil die Ukraine an der Front die Initiative übernommen hat, versucht Moskau auf anderen Wegen Druck auszuüben. Mehrere Frachter setzen ihre Fahrt trotzdem fort. Zum Artikel

