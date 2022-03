Nachrichten am 21. März 2022

SZ am Abend

Lebenslänglich in Trauer: Die Eltern der getöteten Greta N. vor dem Gerichtsgebäude in Brescia.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Stefan Braun

Was heute wichtig war

Urteil zum Zusammenstoß auf dem Gardasee. Zwei Deutsche fahren auf dem See mit ihrem Luxusboot ein Liebespaar tot, nun sind sie zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die Anwältin der italienischen Familien hält den Richterspruch für ausgewogen: "Für die Angehörigen ist es eine lebenslängliche Verurteilung." Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Kraftfahrtbundesamt mahnt Tesla. Am Dienstag startet die Serienproduktion des US-Elektroautoherstellers in Brandenburg. Deutschlands oberster Straßenverkehrschef aber kritisiert jetzt das Sicherheitskonzept der Amerikaner. Zum Artikel (SZ Plus)

Flugzeug mit 132 Insassen abgestürzt. In Südchina, auf dem Weg nach Guangzhou, sackt eine Boeing 737-800 der Fluglinie China Eastern plötzlich aus neun Kilometern Höhe ab. Was dazu führte, ist unklar. Zum Artikel

Prozess zum Tankstellen-Mord beginnt. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte den Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen haben, nachdem dieser den Kunden mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampel ringt um Entlastungen bei der Energie. SPD, Grüne und FDP streiten noch über den richtigen Weg. Die Liberalen sind für eine Rabattlösung, die Sozialdemokraten für einen Zuschuss. Ausgang offen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Baerbock schlägt "solidarische Luftbrücke" für Flüchtende vor. "Wir müssen von der Außengrenze direkt in europäische Länder verteilen", sagt die Außenministerin. Das Mädchen, das in einem Bunker einen Song aus dem Disney-Film "Frozen" sang, ist nun in Polen vor Tausenden aufgetreten. Zum Liveblog

EU verdoppelt Waffenhilfe für Ukraine. Die Europäische Union will die Ukraine mit mehr Waffen unterstützen und bei der Versorgung der Geflüchteten eng kooperieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell wirft der russischen Armee massive Kriegsverbrechen vor. Zum Artikel

BND täuschte sich beim Blick auf Putin. Der Bundesnachrichtendienst hat von jeher ein Land ganz besonders beobachtet: Russland. Und doch ist auch er von der Aggressivität des Kreml-Herrschers überrascht worden. Trotz großer Erfahrung und der Unterstützung auch durch Psychologen. Zum Artikel (SZ Plus)

Meistgelesen

Präsident des Vereins der freien Worte äußert freie Worte. Der Präsident des Pen, Deniz Yücel, hat sich für eine Flugverbotszone über der Ukraine ausgesprochen. Das schafft Ärger, auch ehemalige Pen-Präsidenten fordern ihn nun zum Rücktritt auf. Zum Artikel (SZ Plus)

"Europa ist in Gefahr". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell fordert Kampfjets für die Ukraine und 500 Millionen Euro für zusätzliche Waffen. Das bringt Kritiker auf den Plan. Manche EU-Diplomaten nennen ihn schon eine Fehler-Maschine. Andere loben den Spanier als Antreiber und scharfen Analytiker. Zum Artikel (SZ Plus)

Der Krieg als neue Verschwörung. Corona-Beschränkungen und Impfpflicht treiben immer weniger Menschen auf die Straßen. Im Ukraine-Krieg wittern Verschwörungsideologen jetzt eine neue Chance zur Spaltung. Eine Analyse in Daten und Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Wenn man so intensiv zusammen ist, kann man sich nur lieben oder hassen". Sonja Endlweber arbeitete als Unternehmensberaterin, dann ließ sie alles zurück und ritt mit einem quasi fremden Mann, vier Pferden und einer Hündin durch die gesamten USA. Was lernt man auf sieben Jahre Reise? Ein Gespräch. Zum Artikel (SZ Plus)