Was heute wichtig war

G 7 will Ukraine mit russischem Geld helfen. Die sieben führenden demokratischen Industrienationen wollen zu Beginn ihres Gipfels im italienischen Bari dem angegriffenen Land ein Hilfspaket schnüren: Kiew soll dafür ein Vermögen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar in Gestalt eines Kredits erhalten. Die Zinskosten sollen aus den Zinserträgen für russisches Vermögen, das im Westen eingefroren ist, finanziert werden. Zum Artikel