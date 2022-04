Was am Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Anna Ernst

Nachrichten kompakt

Frankreich wählt. Wer wird das Land künftig führen - Amtsinhaber Emmanuel Macron oder die rechte Herausforderin Marine Le Pen? In den letzten Umfragen liegt der aktuelle Staatschef am späten Nachmittag mit 55 bis 56,5 Prozent vorne. Von 20 Uhr an werden die ersten Prognosen erwartet. Die SZ berichtet live.

Linke will Parteispitze komplett neu wählen. Nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow soll die Spitze der Linkspartei Ende Juni komplett neu gewählt werden. Zur Meldung

Palmer lässt Mitgliedschaft bei Grünen ruhen. Tübingens Oberbürgermeister, der für seine Provokationen umstritten ist, darf zwar Mitglied der Grünen bleiben, denen er seit 1996 angehört, muss aber seine Mitgliedschaft bis Ende 2023 ruhen lassen. Palmer und der grüne Landesvorstand akzeptieren diesen Vergleichsvorschlag des Schiedsgerichts. Zum Artikel

Empörung über judenfeindliche Rufe bei Demonstration. Bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin Kreuzberg und Neukölln zeigen Teilnehmer am Samstag offen ihren Judenhass. Auch Journalisten werden angegriffen. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) äußert sich nun bei Twitter: Der Rechtsstaat müsse konsequent handeln. Zum Artikel

FC Bayern holt zehnten Meister-Titel in Folge. Nach dem Sieg gegen Dortmund feierte der FC Bayern am Samstag ausgelassen seinen zehnten Bundesliga-Titel in Serie. Das 3:1 wirkte allerdings zuweilen wie ein Spiegel der Münchner Schwankungen in Julian Nagelsmanns erstem Jahr als Bayerntrainer. Zum Spielbericht

Krieg in der Ukraine

Erneut Kämpfe in Mariupol. Das belagerte Stahlwerk werde mit schweren Bomben aus der Luft und Artillerie angegriffen, heißt es von ukrainischer Seite. Im Osten des Landes bombardiert die russische Armee ebenfalls zahlreiche Ziele. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Unionsfraktion präsentiert Antragsentwurf zu Waffenlieferungen. CDU-Chef Merz will eine Entscheidung des Bundestags über Waffenlieferungen an die Ukraine erzwingen. Die Lieferung schwerer Waffen ist innerhalb der Koalition umstritten. Merz bietet den Ampelparteien nun "einen gemeinsamen Entschließungsantrag an, mit dem Klarheit geschaffen wird". Zum Artikel (SZ Plus)

Lindner: "Der Bundeskanzler hat das Vertrauen der FDP". Der Finanzminister verteidigt den Ukraine-Kurs der Regierung - doch nicht alle Liberalen geben sich beim Parteitag so geschmeidig wie der FDP-Chef. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Wer Tiere liebt, sollte sie essen. Eine Welt voller Vegetarier wäre keine gute. Denn wer Leid verhindert, indem er Leben verhindert, verhindert auch Glück. Zum Essay (SZ Plus)

Manche Politiker haben offenbar die Demokratie nicht verstanden. "Jungs und Mädels", "selbsternannte Militärexperten": Olaf Scholz und Sigmar Gabriel behandeln die Zivilgesellschaft, als wäre es deren Aufgabe, vor allem die Klappe zu halten. Zum Kommentar (SZ Plus)

Im Scheinwerferlicht. Wie man ein Superstar wird, auch wenn man allen Erwartungen trotzt: Die Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand wird 80 Jahre alt. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wir buttern das Brot mit Butter. Bei keinem anderen Produkt sind die Preise zuletzt so stark gestiegen wie bei der Butter. Dabei ist es wichtig, dass sich jeder das verzehrbare Gold leisten kann. Ein Loblied.