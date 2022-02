Die Vollversammlung in Frankfurt stimmte am Samstag in Erster Lesung mehrheitlich für entsprechende Papiere.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Synodaler Weg für Gleichstellung Homosexueller. Keiner Person dürfe die Priesterweihe verwehrt werden, weil sie homosexuell sei, heißt in einem mit deutlicher Mehrheit beschlossenen Papier. Das kirchliche Dienstrecht soll auch für Geschiedene gelockert werden. Für Rom wird es schwieriger, weiter über konkrete Vorschläge der Bischöfe und Laien hinwegzusehen. Zum Artikel

Scholz stellt Verstärkung deutscher Truppen im Baltikum in Aussicht. Ansonsten bleibt der Bundeskanzer vor seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Biden in Washington zurückhaltend. Waffenlieferungen an die Ukraine lehnt er weiterhin ab. Zum Artikel

Der Westen steht vor einer strategischen Entscheidung. Die Welt versucht zu verstehen, was Putins Absichten sind. Aber was sind denn eigentlich unsere Absichten? Wollen wir ein Europa, dessen Staaten frei und selbstbestimmt leben? Oder eines, das es den großen Mächten erlaubt, über sie hinweg zu bestimmen? Zum Gastbeitrag von Timothy Garton Ash (SZ Pus)

Olympische Winterspiele: Rennrodler Ludwig gewinnt erste deutsche Goldmedaille in Peking. Der 35 Jahre alte Thüringer siegt nach vier Läufen vor dem Österreicher Wolfgang Kindl und Dominik Fischnaller aus Italien. Rekordweltmeister Felix Loch verpasst das Podest knapp. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundesverdienstkreuz für 25 Abgeordnete des Bundestags. Ein Sprecher des Bundestags sagt der SZ, in jeder Wahlperiode würden "etwa 30 Mitglieder des Deutschen Bundestages ausgezeichnet". Dabei sei es "Praxis, dass die Fraktionen grundsätzlich entsprechend dem Stärkeverhältnis berücksichtigt werden". Die Unionsfraktion kam in der vergangenen Legislaturperiode zwölfmal zum Zug, die SPD-Fraktion sieben Mal. Vier Orden gingen an FDP-Politiker, zwei an Grüne. Von den Linken und von der AfD wurde niemand ausgezeichnet. Zum Artikel

Elizabeth II. wünscht sich den Titel Queen für Camilla. 70 Jahre herrscht die britische Queen. Gefeiert wird das erst im Juni - doch zum Jahrestag ihrer Thronbesteigung hält die Königin trotzdem eine Überraschung für ihr Volk bereit. Laut Experten wäre Camilla - heute noch mit offiziellem Titel als Herzogin von Cornwall bekannt - allerdings ohnehin rechtlich Königin geworden. Es sei denn, eine entsprechende Gesetzesänderung würde auf den Weg gebracht werden, um das zu verhindern. Zum Artikel

"Welt" entschuldigt sich für "schlimmen Fehler". Es geht um einen Meinungsbeitrag für die Welt am Sonntag von Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt mit der Überschrift "Faeser sollte sich schnell erklären -und klar abgrenzen". Dort stand in einer früheren digitalen Version bei welt.de, "unbescholtene Bundeswehroffiziere wie Marcel Bohnert" müssten sich "von super Holocaust-Überlebenden und deren PR-Abteilungen in der ARD" in die linke Ecke stellen lassen. In der aktuell abrufbaren Version des Textes sowie in der Print-Ausgabe ist dagegen von "superlinken Aktivistinnen und deren PR-Abteilungen" die Rede. Zum Artikel

Beitrag für antifaschistisches Magazin: Faeser weist Kritik zurück

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

RKI: Inzidenz erstmals bei mehr als 1400. Am Vortag hat der Wert bei 1388 gelegen. Während in Deutschland noch diskutiert wird, ist die Corona-Impfpflicht in Österreich nun in Kraft. Zum Artikel

Wieler ist nur der Sündenbock. Der Streit um den RKI-Chef zeigt, dass die Koalitionsparteien mit ihrer Pandemiepolitik nicht zufrieden sein können. Vor allem die FDP sieht Bedarf, ihre Bilanz aufzubessern. Zum Artikel (SZ Plus)

Gemälde von der Intensivstation. Simon Surjasentana ist Krankenpfleger und Kunststudent. Sein Motiv ist sein Arbeitsplatz. Über einen, der den Pandemiealltag auf Leinwand bannt. Zum Artikel

Daten zur Pandemie: Sehen Sie hier unsere Übersicht in Grafiken

Das hat heute viele interessiert

Pence widerspricht: "Trump liegt falsch." Als Vizepräsident diente er Donald Trump vier Jahre lang. Jetzt bezieht Pence zum ersten Mal Stellung zu den Ereignissen vom 6. Januar 2021, bricht definitiv mit dem Ex-Präsidenten und nennt ihn "unamerikanisch". Zum Artikel

Schwein gehabt. Als eine Frau in Hagen nach Hause kommt, wird sie schon erwartet: von einem Wildschwein. Später macht es sich das Tier noch auf dem Sofa gemütlich. Die Polizei kann helfen - und rät zur Vorsicht. Zum Artikel

"Ich hatte nie den Plan, als Politiker in Pension zu gehen." Der frühere SPD-Außenminister Heiko Maas spricht über die Kunst des Aufhörens, das Afghanistan-Debakel des Westens, seine kleinen Fluchten im Amt und darüber, wie er seinen Sicherheitsbeamten hin und wieder entkommen ist. Zum Interview (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Rängtängtäng. Ob Schwalbe-Motorroller oder das Kleinkraftrad S51 - die Produkte der Firma Simson aus Suhl machten jahrzehntelang die Menschen in der DDR mobil. Und sie faszinieren bis heute. Warum eigentlich? Zum Artikel