Selenskij beruft neuen Chef des Heeres. Wegen der schwierigen Lage der ukrainischen Armee an der Ostfront hat Präsident Selenskij nach nur neun Monaten einen neuen Kommandeur der Landstreitkräfte ernannt: Generalmajor Drapatyj. In der Nacht zählt die ukrainische Luftwaffe mehr als 130 Drohnen, auch über Russland sollen zahlreiche Drohnen abgefangen worden sein. Zum Liveblog über den Krieg

JVA Gablingen: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen freigestellte Gefängnisleiterin. Der Misshandlungsskandal um die Justizvollzugsanstalt in Augsburg weitet sich aus: Nach Vorwürfen von Häftlingen gegen Bedienstete ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen die suspendierte Leiterin. Bei einer Durchsuchung wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt. Insgesamt liege die Zahl der Beschuldigten inzwischen bei 17. Zum Artikel

Israel erklärt Gebiet in Südlibanon zur Sperrzone. Das Gebiet umfasst mehr als 60 Orte nahe der israelischen Grenze. Jeder, der sich südlich der festgelegten Linie bewegt, bringt sich laut Militär in Gefahr. Von dort geflohene Einwohner sollen nicht zurückkehren. Bislang hält die Waffenruhe zwischen Israel und Hisbollah. Zum Liveblog

VW droht in Indien Milliardenstrafe wegen Steuerhinterziehung. Laut Nachrichtenagentur Reuters soll der deutsche Autobauer in Indien seit 2012 knapp 1,4 Milliarden Dollar zu wenig an Einfuhrzöllen bezahlt haben. VW wird in einem Dokument der indischen Zollbehörde beschuldigt, bewusst gegen Zollvorschriften verstoßen zu haben. Zum Artikel

