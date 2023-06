Nachrichten am 19. Juni 2023

SZ am Abend

Im Pflegebereich werden dringend qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht. Anfang Mai warb Bundesarbeitsminister Heil bei Pflege-Studenten in einer katholischen Universität in Brasilia für den deutschen Arbeitsmarkt.

Was heute wichtig war.

von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Neues Einwanderungsgesetz soll Fachkräfte anlocken. Der Gesetzesentwurf der Ampel-Koalition sieht ein Punktesystem wie in Kanada vor. Berufsabschlüsse aus dem Ausland müssen künftig nicht mehr anerkannt werden, der Familiennachzug soll einfacher möglich sein. Zudem sollen Menschen, die keinen Anspruch auf einen Asylstatus haben, bleiben dürfen, wenn sie Arbeit finden. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung den Fachkräftemangel in vielen Branchen bekämpfen. Zum Artikel

Blinken trifft in China Staatschef Xi. Es war bis zuletzt ungewiss, ob das Treffen des US-Außenministers mit dem chinesischen Staats- und Parteichef bei seinem Besuch zustande kommt. Die Stimmung ist anschließend versöhnlich: Xi spricht von "Fortschritten", Blinken nennt die Gespräche "sehr offen, sehr tiefgehend" und "konstruktiv". Der Besuch Blinkens ist die erste China-Reise eines amerikanischen Außenministers seit 2018. Zum Artikel (SZ Plus)

Bund subventioniert neues Intel-Werk mit fast zehn Milliarden Euro. Die ungewöhnlich hohe Summe der staatlichen Hilfen wurde in den letzten Monaten intensiv verhandelt. Der US-Chipkonzern verdoppelt seine ursprünglich angekündigten Investitionen nahezu, weil die Fabrik wegen steigender Bau- und Energiekosten teurer wird. Mit heimischen Halbleiterfabriken will sich Deutschland unabhängiger von Importen aus dem Ausland machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kremlkritiker Nawalny erneut vor Gericht. Der russische Oppositionelle ist bereits mehrfach verurteilt worden. Im neuen Prozess, für den der Gefangene das Straflager nicht verlassen darf, geht es erstmals um politische Vorwürfe. Ihm drohen bis zu dreißig Jahre Haft. Zum Artikel

LIVEBLOG Kiew meldet militärische Erfolge an der Front im Süden

EXKLUSIV "Bild" baut einige Hundert Stellen ab und schließt zehn Regionalbüros. Deutschlands größte Boulevardzeitung steht vor einem massiven Umbau. Die Regionalausgaben sollen von 18 auf 12 reduziert werden. Auch im Berliner Büro wird es Veränderungen geben. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war