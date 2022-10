Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Europäische Zentralbank will Leitzins erhöhen. Die Regierungen der Europäischen Union kritisieren den Kurs der EZB. Trotzdem wird sie wohl am Donnerstag beschließen, den Leitzins weiter anzuheben. Das liegt auch am Misstrauen der Verbraucher. Zum Artikel

Steuern und Inflation: Lindner will kalte Progression kompensieren

Automobilindustrie: Mercedes verkauft Russland-Geschäft. Geld für das Werk mit mehr als 1000 Beschäftigten bekommt der Autobauer allerdings nicht. Damit folgt er dem Beispiel anderer Fahrzeughersteller. Trotz aller Krisen läuft es beim Autoverkauf jedoch prächtig. Zum Artikel

Niederlande: Ermittlungen zu angeblich illegalen chinesischen Polizeistationen. In den Räumen werde diplomatischer Beistand geleistet, heißt es. Offiziell registriert wurden die beiden niederländischen Posten aber wohl nicht, weshalb das Außenministerium nun ermittelt. Auch in Frankfurt soll es eine solche Einrichtung geben. Zum Artikel

Belastung durch Abgase: EU-Kommission will schärfere Grenzwerte für saubere Luft durchsetzen. Der Jahresgrenzwert für Feinstaub soll bis zum Jahr 2030 von 25 auf zehn Mikrogramm pro Kubikmeter reduziert werden, jener für Stickoxid von 40 auf 20 Mikrogramm. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt noch niedrigere Werte. Zum Artikel

Verfassungsgerichtsurteil: Bundestag darf in der EU-Außenpolitik mitreden. Ob EU-Türkei-Deal oder Schleuser auf dem Mittelmeer: Die Regierung muss den Bundestag über wichtige Verhandlungen auf EU-Ebene informieren. Zum Artikel

Fußball: Champions League: Frankfurt kämpft sich ins Gruppen-Endspiel. Die Eintracht schlägt Marseille mit 2:1 und wahrt die Chance auf den Achtelfinaleinzug. Der offensive Auftritt der Frankfurter wird schon früh in der ersten Halbzeit belohnt - und später hilft auch das Lattenkreuz. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg und Energiekrise

Australien entsendet Soldaten zur Ausbildung ukrainischer Truppen. Der Kontinent will dazu 70 Soldaten nach Großbritannien entsenden. Außerdem liefert das Land 30 weitere gepanzerte Bushmaster-Fahrzeuge an die Ukraine. Zum Liveblog über den Krieg

Russland soll im Bezirk Charkiw Folterlager betrieben haben. An 22 vom Geheimdienst FSB kontrollierten Orten sollen Gefangene geschlagen, gefoltert, vergewaltigt oder getötet worden sein. Der ukrainische Polizeichef in Charkiw sagt: "Was wir hier sehen, ist Butscha mal drei, vier oder fünf". Zum Artikel (SZ Plus)

Bundesregierung bringt Soforthilfe für Gaskunden auf den Weg. In einem ersten Entlastungsschritt sollen Gas- und Fernwärmekunden für Dezember einmalig von ihren Abschlagszahlungen freigestellt werden - als Überbrückung bis zur Gaspreisbremse. Zum Liveblog über die Energiekrise