EZB belässt Leitzins auf Rekordhoch. Die Teuerung geht zurück, doch die Währungshüter bleiben vorsichtig. Allerdings sind es nun die in vielen Branchen steigenden Löhne, die den Währungshütern Sorge bereiten: Diese könnten im schlimmsten Fall, so die Befürchtung, einen erneuten Inflationsschub auslösen. Zum Artikel (SZ Plus)

Österreicher René Benko meldet auch privat Insolvenz an. Der Tiroler Unternehmer hat einen entsprechenden Antrag beim Landesgericht Innsbruck eingereicht. Er ist Gründer des in Schieflage geratenen Signa-Imperiums. Zum Artikel (SZ Plus)

Europäische Volkspartei kürt von der Leyen zur Spitzenkandidatin für Europawahl. Die EVP nominiert die Deutsche als Kandidatin für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin. Die 65-Jährige will die EU-Kommission weitere fünf Jahre leiten. Sie wird mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zweiter Haftbefehl gegen Daniela Klette. Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird der mutmaßlichen früheren RAF-Terroristin ein weiterer Haftbefehl eröffnet. Darin geht es um drei Anschläge in den 1990er-Jahren. Bisher saß die 65-Jährige nur wegen Raubüberfällen in Untersuchungshaft. Zum Artikel

Südafrika wendet sich wegen humanitärer Lage im Gazastreifen an Den Haag. Das Land fordert den Internationalen Gerichtshof per Eil-Antrag auf, Israel anzuweisen, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Bereits im Dezember hatte Südafrika Israel wegen angeblichen Völkermords verklagt. Liveblog zum Krieg in Nahost

Missbrauch in 641 Fällen: Fußball-Jugendtrainer muss sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Vito L. missbrauchte und vergewaltigte über sechs Jahre hinweg Jugendliche. Beim Prozess in München spricht die Staatsanwältin von einem "gefährlichen Serientäter". Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Zu langsam, zu unsicher, zu teuer: Energiewende: Rechnungshof kritisiert Bundesregierung scharf (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

CDU und CSU wollen Ampelkoalition in "Taurus"-Krise stürzen. In einer Woche soll der Bundestag erneut über eine Lieferung der Marschflugkörper abstimmen. Mehrere FDP-Abgeordnete wollen sich nicht mehr an das Nein des Kanzlers halten, die SPD hält das für einen Bruch des Koalitionsvertrags. Zum Liveblog

Beitritt offiziell vollzogen: Schweden ist 32. Mitglied der Nato (SZ Plus)

MEINUNG Putin, der stets von Russlands Stärke schwafelt, hat Russland geschwächt. Nach Finnland tritt nun auch Schweden der Nato bei. Das verstärkt die Nordostflanke der Allianz massiv und macht die Ostsee fast schon zu einem Binnengewässer des Bündnisses. Eine strategische Meisterleistung. Zum Kommentar (SZ Plus)