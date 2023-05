Nachrichten am 16. Mai 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Ex-Audi-Chef Stadler gesteht im Dieselprozess. Vor acht Jahren flog der Diesel-Skandal auf. Seit mehr als zwei Jahren läuft der Prozess. Jetzt räumt Ex-Audi-Chef Stadler alle Vorwürfe ein. Im Gegenzug darf er mit einer Bewährungsstrafe rechnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Einbruch ins Dresdner Grüne Gewölbe: Mehrjährige Haftstrafen für Juwelendiebe. Es war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Nun ist nach mehr als einem Jahr Prozess und einem Deal zwischen Anklage und Verteidigung das Urteil ergangen: Fünf Männer sind zu Haftstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten sowie sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Kinder in Deutschland können immer schlechter lesen. Ein Viertel der Viertklässler scheitert laut einer neuen Studie an den Mindeststandards. Ein internationaler Vergleich zeigt, dass es auch anders geht. Zum Artikel

Baerbock auf Besuch in Saudi-Arabien. Wirtschaftliche Entwicklung könne nicht funktionieren, wenn die Hälfte der Bevölkerung ausgegrenzt wird, sagt die Außenministerin in Dschidda mit Blick auf die Lage der Frauen im Königreich. Den "vorsichtigen Schritten der Öffnung, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat" zollt Baerbock "Anerkennung, gerade auch mit Blick auf innere Widerstände". Zum Artikel

Viel mehr Tote nach Zyklon "Mocha" als bislang angenommen. Erst allmählich wird klar, welche verheerenden Schäden der Wirbelsturm in Myanmar angerichtet hat. Besonders betroffen ist die Volksgruppe der Rohingya. Zum Artikel

SZ gewinnt "Cum-Ex"-Tagebuchstreit vor BGH. Der Bundesgerichtshof erlaubt der Süddeutschen Zeitung im Cum-Ex-Skandal wörtliche Zitate aus einem Tagebuch - und lässt die Bedeutung eines umstrittenen Paragrafen schrumpfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Enthüllungen mit ungewisser Halbwertszeit. Für die Washington Post und die New York Times sind die Discord Leaks ein steter Quell weiterer Enthüllungen. Aber sind die Informationen, die dort ans Licht kommen, verlässlich? Das ist nicht leicht zu beantworten. Zum Artikel