Signal auf Halt: Im März und April hat die EVG den Zugverkehr in Deutschland für jeweils fast einen Tag lahmgelegt. Bald könnten die Mitarbeiter ihre Arbeit auch mehrere Tage am Stück niederlegen.

von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Gewerkschaft kündigt Urabstimmung über Streik bei der Bahn an. Nach den gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Bahn will die EVG den Druck verstärken. Eine Zustimmung der Mitglieder gilt als sicher. Damit stehen die Zeichen auf Streik - unbefristet und zu einer Zeit, in der in vielen Bundesländern die Sommerferien beginnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Geflüchtete erheben Vorwürfe gegen griechische Küstenwache. Die Griechen hätten den Untergang des überfüllten Bootes erst ausgelöst, bei dem im Mittelmeer vergangene Woche wohl mehrere Hundert Menschen starben: Das sagen Überlebende der SZ. Ihre Berichte stimmen mit denen anderer Zeugen überein. Die griechischen Behörden bestreiten die Anschuldigungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Warnungen: Schwere Unwetter über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt in großen Teilen Deutschlands vor Starkregen, Hagel und Tornados. Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde sind möglich. Erste Keller laufen voll. Die Bahn rechnet mit größeren Problemen. Zum Artikel

Sauerstoffvorrat an Bord des vermissten Tauchbootes geht zu Ende. Am Donnerstagmittag wurde der kritische Zeitpunkt für die Sauerstoffversorgung der fünf Titan-Insassen überschritten. Wenn es den Männern gelungen ist, Sauerstoff zu sparen, könnten die Reserven noch länger reichen. Die Suche vor Neufundland wurde nochmal intensiviert, doch der Optimismus schwindet. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz wirbt im Bundestag für den Asylkompromiss. Als "historische Einigung" bezeichnet der Kanzler den umstrittenen Asylkompromiss in der EU. Die Bundesregierung werde sich dennoch bis zur Verabschiedung der Reform für Verbesserungen einsetzen. Bei den Grünen hatte die Zustimmung durch Innenministerin Faeser (SPD) zu erheblichen innerparteilichen Verwerfungen geführt. Zum Artikel

Großbritannien: Angehobener Leitzins bedroht Immobilienbesitzer - und Premier Sunak. Die Inflation in Großbritannien ist mit 8,7 Prozent so hoch wie in keinem anderen G-7-Staat. Die Bank of England hat den Leitzins erneut stark angehoben - von 4,5 auf 5 Prozent. Immobilienbesitzer fürchten nun, dass sie sich den Kredit für Haus oder Wohnung nicht mehr leisten können. Premier Sunak muss fürchten, dass sich viele Tory-Wähler von seiner Partei abwenden. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Russische Besatzer melden Angriff auf Brücke zur Krim. Die Tschonhar-Brücke, eine der drei Anfahrtsrouten von der Krim in die Oblast Cherson, ist laut dem von Russland eingesetzten Gouverneur beschädigt worden. Es seien Marschflugkörper vom Typ "Storm Shadow" zum Einsatz gekommen. Zum Liveblog

Warum die Gegenoffensive der Ukraine so langsam vorangeht. Dichte Minenfelder, der massive Einsatz von Artillerie und viele erfolgreiche Angriffe aus der Luft sind die wichtigsten Gründe dafür, dass die russische Verteidigung der ukrainischen Armee bislang meist standhält. Die Ukraine hält jedoch noch große Verbände für den "Hauptschlag" bereit. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war