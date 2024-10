Was heute wichtig war

Bundesregierung will weitere Deutsche aus Libanon ausfliegen. Mehr als 140 Menschen sollen aus Beirut nach Frankfurt gebracht werden. Israel erklärt UN-Generalsekretär Guterres zur „Persona non grata“ und lässt ihn nicht mehr einreisen. Die Begründung: Er habe den iranischen Angriff nicht "unmissverständlich verurteilt". Zum Liveticker zum Krieg in Nahost