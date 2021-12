Russische Soldaten nehmen an militärischen Übungen in der Region Krasnodar teil.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Kassian Stroh

Nachrichten kompakt

EU richtet deutliche Warnung an Russland. Die Mitgliedstaaten drohen der Regierung in Moskau Sanktionen an für den Fall, dass das Land die Ukraine angreift. Das zöge "massive Konsequenzen und hohe Kosten" nach sich, heißt es im Entwurf der Abschlusserklärung des EU-Gipfels. Die Europäische Union werde alles dafür tun, dass das Prinzip der "Unverletzbarkeit der Grenzen" geschützt bleibe, sagt Kanzler Scholz. Zugleich will sie aber mit dem russischen Präsidenten Putin im Gespräch bleiben. Zum Artikel

EZB bleibt dabei: Inflation wird sinken. Großbritannien erhöht den Leitzins, die USA werden folgen. Die Europäische Zentralbank aber hält an ihrer Nullzinspolitik fest. Ihrer Präsidentin Lagarde droht nun Ärger mit den Regierungen der Euro-Staaten - auch weil die Teuerungsraten innerhalb der Euro-Zone so auseinanderklaffen. Zum Artikel

Ermittlungen zu Anschlag in Hanau eingestellt. Am 19. Februar 2020 starben bei dem rassistischen Attentat neun Menschen. Nach den Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft soll der Täter keine Mitwisser oder Helfer gehabt haben. Der Fall wird zu den Akten gelegt, auch der Vater des Täters hat nichts mehr zu befürchten. Für die Opferfamilien ist das eine weitere große Enttäuschung. Zum Artikel

Lindner: Wir wollen Schuldenbremse von 2023 an einhalten. Der Finanzminister präsentiert im Bundestag den Nachtragshaushalt. Damit sollen 60 Milliarden Euro ungenutzter Anti-Corona-Kredite in den Energie- und Klimafonds umgeschichtet werden. Den Kritikern verspricht Lindner, darauf zu achten, dass der Bezug zu den Folgeschäden der Pandemie bestehen bleibe und man nicht "allgemeine Projekte der Ampel-Koalition oder etwa Staatskonsum" finanziere. Bleibe Geld übrig, nehme man weniger Kredite auf. Damit will der FDP-Chef die Argumente der Union entkräften, die vor dem Bundesverfassungsgericht klagen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Insekten in Schutzgebieten mit Pestiziden belastet. Bienen, Schmetterlinge, Fliegen und andere Tiere sind einem giftigen Cocktail von Substanzen ausgesetzt, die in der intensiven Landwirtschaft eingesetzt werden. Auch nützliche Arten sind davon betroffen. Eine neue Studie der Universität Koblenz-Landau stützt nun den schon länger gehegten Verdacht, dass die Chemikalien die Hauptursache für das Insektensterben in Deutschland sind. Zum Artikel

Lebenslänglich für Amokfahrer von Volkmarsen. Knapp zwei Jahre nach der Attacke auf einen Rosenmontagszug in Hessen ist ein 31-Jähriger verurteilt worden - unter anderem wegen 89-fachen Mordversuchs. Er habe gewollt, dass Menschen sterben, und dafür eine Gruppe ausgewählt, die letztlich austauschbar gewesen sei, so begründet das Landgericht Kassel sein Urteil. Es stellt auch die besondere Schwere der Schuld fest. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lauterbach: Nur Booster-Impfungen helfen gegen Omikron-Welle. Der neue Gesundheitsminister kündigt an, zusätzlichen Impfstoff zu kaufen - andernfalls wäre Deutschland im Kampf gegen die neue Virusvariante zu langsam. Erstmals nennt er Zahlen zum Impfstoffmangel, den ihm sein Vorgänger Spahn hinterlassen haben soll. Ganz eindeutig ist das alles aber nicht. Denn man kann unterschiedlich rechnen. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Experten fordern Kontaktbeschränkungen. Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC rechnet damit, dass die Omikron-Mutante des Coronavirus spätestens von Februar an das Infektionsgeschehen auf dem Kontinent dominieren wird. Um die Folgen abzufedern, reiche Impfen allein nicht aus. Die Infektionszahlen könnten aber massiv sinken, wenn die Menschen ihre Kontakte um 20 bis 40 Prozent reduzieren würden. Zum Artikel

Frankreich schränkt Reiseverkehr mit Großbritannien ein. Weltweit schotten sich zunehmend Staaten wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante ab. In London sagt die Queen ihren traditionellen Familien-Weihnachtslunch ab, bei Lyon stirbt der älteste Franzose mit 112 Jahren an Corona. Labortests deuten darauf hin, dass der Moderna-Impfstoff schlechter vor Omikron schützt. Zu den Corona-Meldungen aus aller Welt

Daten zur Pandemie: Die Übersicht in Grafiken

Das hat heute viele interessiert

3700 Menschen bei Corona-Demo - Hunderte ziehen Richtung Innenstadt. Impfpflicht-Gegner und Pandemieleugner protestieren am Mittwochabend in München. Sie bejubeln sich als "Bürgerrechtsbewegung". Gegen Ende der offiziellen Kundgebung spitzt sich die Lage zu. Zum Artikel

Aua, aua, aua. "Die Welt ist ein Problem": Gnadenlos rechnet Markus Lanz in seinem Jahresrückblick mit diesem Elend namens 2021 ab. Er sucht Verantwortliche und Schuldige. Und befragt als Zeugen die fies-traurigen Emotionen. Zum Artikel

Wann kommt die Omikron-Welle? Die neue Coronavirus-Variante breitet sich in England und Dänemark rasend schnell aus. Experten gehen davon aus, dass dies auch in Deutschland der Fall ist - und fordern einen Plan. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Warum einige Astronomen Pluto wieder zum "Planeten" ernennen wollen. Vor 15 Jahren wurde Pluto zum "Zwergplaneten" herabgestuft. Schon damals gab es deswegen viel böses Blut. Nun legen US-Planetologen neue Argumente dafür vor, die Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Zum Artikel