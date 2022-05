Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Vorwurf der Sklavenarbeit: Ermittlungen gegen VW in Brasilien. Der Volkswagen-Konzern muss sich in Brasilien einem neuen Ermittlungsverfahren stellen: Nach Informationen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung werden der VW-Tochter in Brasilien systematische Menschenrechtsverletzungen in Hunderten von Fällen vorgeworfen. Es geht unter anderem um Menschenhandel. Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zeitraum von 1974 bis 1986. VW hatte während dieser Jahre eine große Rinderzucht in dem Land, Leiharbeiter dort sollen offenbar wie Sklaven gehalten worden sein. Zum Artikel

Probleme mit Kartenzahlung können sich noch Tage hinziehen. Ursache ist eine Softwarefehlfunktion in einem weit verbreiteten Bezahlsystem. Mehrere große Supermarktketten sind betroffen. Zum Artikel

Real Madrid gewinnt die Champions League. Das Team von Carlo Ancelotti gewinnt 1:0 gegen den FC Liverpool und holt den 14. Champions-League-Titel seiner Geschichte - dank einer gnadenlosen Effizienz und ihres ungeheuerlichen Torhüters Courtois. Zum Artikel

Siemens bringt den ICE nach Ägypten. Der deutsche Konzern baut ein neues Hochgeschwindigkeitsnetz für das nordafrikanische Land - für mehr als acht Milliarden Euro. Es ist ein Prestige-Erfolg, dem weitere Bestellungen folgen sollen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Putin nutzt Weizen als Faustpfand. Russlands Präsident macht Getreideexporte aus der Ukraine davon abhängig, dass der Westen Sanktionen streicht. Ärmere Länder in Afrika stehen vor einer Lebensmittelkrise. Zum Artikel

Darf ein ukrainischer Regisseur russische Kollegen verteidigen? Sergei Loznitsa ist dafür aus der ukrainischen Filmakademie geflogen. Er sagt: "Das sind Sowjet-Methoden." Ein Gespräch über Kunst in Zeiten des Krieges. Zum Artikel (SZ Plus)

Erdoğan erteilt Nato-Norderweiterung erneut Absage. Der türkische Präsident bleibt auch nach Verhandlungen mit Schweden und Finnland bei seinem Veto. Großbritannien wirft Russland vor, im Ukraine-Krieg gezielt irreführende Erzählungen zu verbreiten. Zum Liveblog

Ein Volk, abhängig von Putin. Vermutlich lehnen etwa 15 Prozent der Russen den Krieg gegen die Ukraine ab. Warum sind es nicht mehr? Über eine Gesellschaft, in der das seit Jahren gestreute Propaganda-Gift inzwischen Wirkung zeigt. Zum Gastkommentar von Irina Scherbakowa (SZ Plus)

Meistgelesen am Wochenende

Wie ukrainische Partisanen den Russen zusetzen. Soldaten, die von ihrer Patrouille nicht zurückkehren, Anschläge auf Brücken, Sabotage-Aktionen hinter den feindlichen Linien: Die Ukrainer setzen immer häufiger auf Guerillataktiken - mit fatalen Folgen für die Invasoren. Wird die Ukraine zu Moskaus Vietnam? Zum Artikel

Schimpansen bilden Sätze. Die Laute der Affen sind der Sprache des Menschen viel ähnlicher als bislang angenommen. Zum Artikel

Schweizer Lebenslügen. Das Land hat Mühe, der Welt zu erklären, wo es steht. In einer Gegenwart wie dieser sind eben die viel beschworene "Neutralität" und "Souveränität" überholt. Nur eine will es noch nicht wahrhaben. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Das jüngste Gericht. Dreieinhalb Millionen Kinder werden mittags in Kantinen und Mensen versorgt. Eigentlich eine Riesenchance, sie gesund und lecker zu ernähren, oder? Über die Frage, warum das deutsche Schulessen dann doch oft so grauenvoll schmeckt. Zum Artikel