Nachrichten am 7. Juni 2022

Nach der Zugentgleisung bei Garmisch-Partenkirchen am Freitag ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen Mitarbeiter der Deutschen Bahn.

Von Juri Auel

Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen: Verdacht auf fahrlässige Tötung - Ermittlungen gegen drei Bahnmitarbeiter. Nach dem Zugunfall in Oberbayern ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft gegen Angestellte der Deutschen Bahn. Dabei handelt es sich um den Lokführer, den Fahrdienstleiter sowie eine Person, die für den Zustand der Strecke verantwortlich ist. Zum Artikel

Neuer Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Reichsbürger, Rechtsextreme und Linksextreme haben Zuwachs, die Zahl der Islamisten geht leicht zurück, die Szene bleibe aber gefährlich. Die wichtigsten Einschätzungen der Verfassungsschützer in der Übersicht. Zum Artikel

Verfassungsschutz und die AfD: Die Enthemmung des Björn Höcke (SZ Plus)

Standard-Ladekabel kommt Mitte 2024. In der EU soll es künftig eine einheitliche USB-C-Ladebuchse für Handys und zahlreiche andere Geräte geben. Es werden mehr als ursprünglich vorgesehen. Die EU-Kommission erhofft sich von der Neuregelung eine Ersparnis von bis zu 1000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr. Zum Artikel

Özdemir will fünfstufiges Tierhaltungskennzeichen. Der Landwirtschaftsminister will Transparenz bei den Haltungsbedingungen von Nutztieren schaffen. Bei der Finanzierung von Stallumbauten gibt es noch Klärungsbedarf. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht dafür bis zum Jahr 2026 eine Milliarde Euro vor. Özdemir deutet allerdings an, dass das nicht reichen werde. Zum Artikel

Schwedische Regierung übersteht Misstrauensabstimmung. Mitten im Streit mit der Türkei um die Nato-Aufnahme wendet Schweden eine Regierungskrise ab. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Andersson bleibt im Amt - dank einer fraktionslosen Abgeordneten. Zum Artikel

Autoren gründen neuen PEN. Nach dem großen Zerwürfnis bei der Tagung in Gotha rufen namhafte Schriftstellerinnen und Schriftsteller den "PEN Berlin" aus - am Freitag soll er gegründet werden. Zum Artikel

Scholz: Es liegt kein Antrag Spaniens für "Leopard"-Panzer für Ukraine vor. Würde ein solcher Antrag gestellt, werde die Regierung diesen sorgfältig prüfen, sagt der Bundeskanzler in Litauen. Zuvor hatte die spanische Zeitung El Pais berichtet, dass die spanische Regierung der Ukraine deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 A4 sowie Luftabwehrraketen liefern wolle. Dabei soll es sich um eingemottete Panzer handeln, die aber erst für eine Lieferung an die Ukraine vorbereitet werden müssten. Die Bundesregierung müsste einer Ausfuhr aus Spanien zustimmen. Zum Liveblog

Scholz' Reise nach Litauen: Mission gegen das Misstrauen

"Wenn das noch eine Weile geht, dann verliert der sein Bein." Eigentlich klingt es recht einfach: Ein verletzter ukrainischer Soldat, ein Bett in Ulm, ein ehemaliger Oberstabsarzt, der sich um den Rest kümmert. Warum ist es dennoch so kompliziert, Schwerverletzte nach Deutschland zu bringen? Der Fall des Denis H. (SZ Plus) Zum Artikel

Russlands Suche nach Soldaten. Das Einzige, was der russischen Armee im Moment bleibt, um in der Ukraine Fortschritte zu machen ist: sich den Weg mit Artillerie freizuschießen. Doch dafür fehlen Einheiten. Um sie zu rekrutieren, setzt man auf Anreize, Anwerbung - und Druck. Zum Artikel (SZ Plus)

Der italienische Spitzenkoch und die Milliarden des Oligarchen. Der russische Milliardär Usmanow hat sein Luxusleben in Deutschland großteils über Steuerparadiese finanziert. Banken haben Dutzende Male einen Geldwäscheverdacht gemeldet. Doch die Ermittler sind machtlos - und frustriert. Zum Artikel (SZ Plus)

Ganz der Papa. Lilibet trifft das erste Mal ihre berühmte Uroma, die Rocker von "Queen" lassen Freddie Mercury wieder aufleben, und Lena Gercke macht eine seltsame Rechnung auf. Zu den Leute-Meldunge

Wem gehört "Top Gun"? Während die Fortsetzung Rekorde bricht, werden die Filmemacher verklagt. Der Vorwurf: Sie besäßen nicht mehr die Rechte an der Geschichte. Zum Artikel