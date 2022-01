Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Kassian Stroh

Das Wichtigste zum Coronavirus

Djokovic darf nach Australien einreisen. Ein Gericht in Melbourne hat dem Einspruch des Tennisspielers gegen das Einreiseverbot stattgegeben - aus formalen Gründen. Am Dienstag will die Regierung entscheiden, ob sie ihm weiter das Visum verweigert. Aus ihrer Sicht konnte der Serbe nicht die nötigen Dokumente vorlegen, um auch ohne eine Corona-Impfung einreisen zu dürfen. Fragen und Antworten zu dem umstrittenen Fall. Zum Artikel

Ampelkoalition wankt bei der Impfpflicht. Wann eine allgemeine Pflicht zur Corona-Schutzimpfung in Deutschland beschlossen wird, ist weiter ungewiss - auch die Frage, ob überhaupt. Kanzler Scholz ist dafür, will aber keinen Gesetzentwurf vorlegen, sondern den Bundestag entscheiden lassen. Dort scheint es niemand eilig zu haben. Die Pläne sind auch innerhalb der Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP umstritten. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Russland und USA beginnen Ukraine-Gespräche. In Genf verhandeln Vertreter beider Staaten erstmals persönlich über den Ukraine-Konflikt. Eine Annäherung bleibt schwierig, der Verhandlungsspielraum scheint minimal zu sein. Denn beide haben zuvor heftige Drohungen ausgestoßen und Forderungen aufgestellt, die die jeweils andere Seite kaum erfüllen kann. Zum Artikel

Aung San Suu Kyi erneut verurteilt. Ein militärisches Sondertribunal in Myanmar verhängt weitere vier Jahre Haft gegen die Friedensnobelpreisträgerin. Der früheren Regierungschefin von Myanmar werden der Besitz von Funkgeräten und ein Verstoß gegen Corona-Bestimmungen vorgeworfen. Ihre Anhänger halten das für eine Farce. Zum Artikel

Gegenkandidat Trabert kritisiert "weiße Flecken" Steinmeiers. Der Bundespräsidentschaftskandidat der Linken, Gerhard Trabert, ist der Ansicht, dass sich Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier (SPD) bislang zu wenig um die Belange von Armen und Flüchtlingen gekümmert hat. "Die haben bisher bei ihm keine große Rolle gespielt", sagte er der Süddeutschen Zeitung. "Ich finde gerade mit Blick auf die Situation von geflüchteten Menschen: Da kann man sich auch mal zu Wort melden." Der Arzt und Sozialarbeiter aus Mainz ist der bislang einzige Gegenkandidat Steinmeiers bei der Wahl des Bundespräsidenten am 13. Februar. Zum Interview (SZ Plus)

MV Werften melden Insolvenz an. Die finanzielle Schieflage des Eigners Genting Hongkong ist offenbar zu groß, die Rettungsverhandlungen mit Bund und Ländern sind gescheitert. Der Schiffsbauer mit seinen drei Standorten in Mecklenburg-Vorpommern ist Arbeitgeber für fast 2000 Menschen. Zum Artikel

"Full House"-Star Bob Saget gestorben. Als liebeswerter Witwer Danny Tanner wurde der Schauspieler und Komiker in der US-Serie "Full House" berühmt. Nach einem Auftritt in Jacksonville wurde er am Sonntag tot in seinem Hotelzimmer im Ritz-Carlton in Orlando gefunden. Die Todesursache ist unklar. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Tuchel verkleinert seinen Spielraum. Beim FC Chelsea will der deutsche Trainer an Stürmer Romelu Lukaku ein Exempel statuieren - damit tut er vor allem den britischen Boulevardmedien einen Gefallen. Zum Artikel

"Er hätte ja nicht einmal ins Gefängnis gemusst". Vor zehn Jahren steht Rudolf U. wegen Scheinselbständigkeit vor Gericht - ein Verfahren, wie es viele gibt. Doch dann zieht der Angeklagte eine Waffe und erschießt den Staatsanwalt. Über einen Fall, der das bayerische Justizwesen verändert hat. Zum Artikel (SZ Plus)

"Wenn Sie sich ein gutes Auto leisten können, dann können Sie sich auch eine Insel leisten". Mit 23 kaufte Farhad Vladi auf den Seychellen Cousine Island. Seitdem vermittelt er solche Privatinseln an Träumer mit viel Geld. Über den Handel mit den Paradiesen dieser Welt. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Die Rückkehr der Rotzlöffel. Im Jahr 1972 war der Dackel, das Maskottchen der Olympischen Sommerspiele, unbestritten das typische Haustier der Münchner. Nun sind die Jagdhunde mit den kurzen Beinen wieder im Kommen. Was ist nur so faszinierend an gerade dieser Rasse? Ein Spaziergang mit Leuten, die es wissen müssen. Zum Artikel (SZ Plus)