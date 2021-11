Nachrichten am 23. November 2021

SZ am Abend

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Rufe nach Impfpflicht werden lauter. Immer mehr Politiker in Bund und Ländern halten den Schritt für möglich, sollten sich nicht rasch mehr Menschen gegen Corona immunisieren lassen. Von diesem Mittwoch an gelten neue Einschränkungen. Zum Artikel

Söder: Habe Dynamik und Tempo der vierten Welle nicht gesehen. Zudem verteidigt Bayerns Ministerpräsident in seiner Regierungserklärung die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Nun soll der Landtag darüber abstimmen. Zum den Corona-News aus Bayern

Falscher Arzt soll 1400 Corona-Impfungen verabreicht haben. Der Mann hat Theologie studiert und keinerlei medizinische Qualifikation. Trotzdem soll er in zwei bayerischen Impfzentren in Rosenheim und Karlsfeld mehr als tausend Impfungen verabreicht haben, so die Anklage. Zum Artikel

Auch interessant:

Weitere wichtige Themen des Tages

Vertrauen in Johnson sinkt. Nach schwierigen Wochen, in denen der britische Premierminister viel Kritik ernten musste, rätseln Anhänger wie Gegner über eine konfuse Rede. Sein Rückhalt auch bei seinen Tories scheint zu schwinden. Zum Artikel

Kooperation zwischen Jordanien und Israel birgt Hoffnung für den Klimaschutz. Es ist ein Vorhaben dreier Länder, das nur Gewinner kennt: In den Weiten der jordanischen Wüste soll mit Geld aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Solarkraftwerk gebaut werden, das umweltfreundlichen Strom nach Israel liefert. Im Gegenzug versorgt Israel den jordanischen Nachbarn mit dringend benötigtem Wasser. Zum Artikel

Schauspieler Volker Lechtenbrink gestorben. Er war auch als Sänger, Regisseur und Intendant erfolgreich. Sein Antrieb schien für ein Leben nicht auszureichen. Lechtenbrink wurde 77 Jahre alt. Zum Nachruf

Knochenfund im Wald: Sonja Engelbrecht ist tot. Vor 26 Jahren verschwand eine 19-jährige Münchnerin nach einer Party spurlos. Jetzt fand ein Waldarbeiter einen Knochen der Vermissten nordwestlich des oberbayerischen Orts Kipfenberg (Landkreis Eichstätt). Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Gegen die Impfung gibt es nur einen medizinischen Grund. Mehr nicht. Viele Patienten meinen, dass sie sich aufgrund von Vorerkrankungen nicht gegen Covid-19 impfen lassen können. Dabei gibt es nur einen einzigen Grund, der gegen eine Impfung spricht. Zum Artikel (SZ Plus)

Für eine Corona-Pointe ist es diesmal zu ernst. Bilder aus dem Krankenhaus liefern mehr Gewinn für die Debatte bei "Hart aber fair" als die gegenseitigen Schuldzuweisungen der Politiker. Mit viel Einsatz presst der Moderator aber aus einem FDP-Mann ein überraschendes Bekenntnis zur Impfpflicht heraus. Zum Artikel

Eine Idylle, in der man mit der Katastrophe kämpft. Schon seit Monaten warten sie im Corona-Hotspot Miesbach auf Leute, die sich impfen lassen. Viel los war nie, bis jetzt. Zeit also, mal nachzufragen in der Warteschlange: Wo wart ihr? Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Es macht Leute verrückt." Sandra Bullock irritiert ein allzu ruhiger Keanu Reeves, Benedict Cumberbatch findet Ruhe beim Meditieren. Kevin Spacey muss 31 Millionen Dollar zahlen, Jeff Bezos zahlt freiwillig 100 Millionen. Zum Artikel