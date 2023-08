Von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Digitalministerium tagelang leichte Beute für Hacker. Weil das Bundesministerium ein Update verschlafen hatte, konnten Angreifer Daten ausspähen. Ein anonymer Hacker hatte die Nummer eines Beamten gefunden. Weil es in Deutschland illegal sein kann, in fremde Netze einzudringen, hat er sich an die SZ gewandt. Denn Journalisten müssen ihre Quellen nicht verraten. Sein Motiv: Er wolle einfach, dass die Behörden die Lücke endlich schließen. Zum Artikel (SZ Plus)

Auch die dritte Anklage verhindert Trumps Kandidatur nicht. Paradoxerweise führt die bisher schwerwiegendste Anklage gegen den Ex-US-Präsidenten nicht dazu, dass er sich von der Politik verabschieden muss. Im Gegenteil: Nach den ersten zwei Anklagen heimste er Dutzende Millionen Dollar an Spendengeldern ein. Ähnliches ist auch diesmal zu erwarten. Zum Artikel (SZ Plus)

Geywitz will Wohnungsbau mit Steueranreizen fördern. Konkret fordert die Bundesbauministerin, dass Firmen und private Bauherren im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden drei Jahren sieben Prozent der Kosten steuerlich geltend machen können, in den darauf folgenden vier Jahren fünf Prozent und in weiteren 26 Jahren zwei Prozent. In Fachkreisen wird das Modell degressive Afa genannt, das Kürzel steht für "Absetzung für Abnutzung". Zum Artikel (SZ Plus)

Ampelkoalition streitet über Krisengewinne der Energiekonzerne. Für Entlastungen von Unternehmen - etwa über einen Industriestrompreis oder zur Unterstützung beim klimagerechten Umbau - ist kaum Geld da. Die FDP pocht auf die Schuldenbremse - und die vom Bundeskanzler angekündigten "vielen, vielen Milliarden" aus einer Abschöpfung der Gewinne im Energiesektor sind nicht in Sicht. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland attackiert Kiew und Odessa mit Drohnen. Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben alle Drohnen, die auf die Hauptstadt abgefeuert wurden, abgefangen. In der Region Odessa wurden nach ukrainischen Angaben Hafenanlagen und Getreidelager angegriffen. Laut britischem Geheimdienst stellt Russland neue Kampfeinheiten auf. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV AfD erstarkt auch in Bayern. In einer Forsa-Umfrage für die Süddeutsche Zeitung deutet sich ein harter Kampf darum an, wer bei der Landtagswahl in Bayern diesen Oktober hinter der CSU als zweitstärkste Kraft abschneidet. Freie Wähler und AfD legen zu, Grüne verlieren. Und Söders Partei landet unterhalb der 40-Prozent-Marke. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Ideenlosigkeit der CSU könnte die AfD noch mehr stärken (SZ Plus)

Italiens legendärer Torhüter Buffon beendet seine Karriere. Gianluigi Buffon hört nach fast drei Jahrzehnten auf. Seinen größten Erfolg feierte der heute 45-Jährige in Berlin, als er 2006 mit der italienischen Fußballnationalmannschaft Weltmeister wurde. Seinen größten Fauxpas beging er, als er sich die "88" als Rückennummer wünschte. Nach eigenen Angaben wusste er nicht, dass die Zahl im Neonazi-Jargon ein Synonym für "Heil Hitler" ist. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages