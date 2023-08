Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Neuer Streit über das Deutschlandticket. Gut 100 Tage nach der Einführung des 49-Euro-Tickets ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ein Streit um die künftige Finanzierung der bundesweiten ÖPNV-Fahrkarte entbrannt. Bis 2025 teilen sich Bund und Länder die Kosten. Wie es danach weiter geht, ist noch unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Wissing riskiert das Ansehen der Ampel (SZ Plus)

Piloten stimmen für Lufthansa-Tarifangebot. Passagiere der Lufthansa können aufatmen: Ein Streik ist für die kommenden drei Jahre abgewendet. Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft nehmen den ausgehandelten Tarifvertrag an. Er sieht stufenweise 18 Prozent mehr Gehalt vor. Zum Artikel

Steinmeier warnt bei Grundgesetzfeier vor Feinden der Demokratie. Beim Festakt zur Geburtsstunde des Grundgesetzes im Neuen Schloss Herrenchiemsee warnt Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede vor Verfassungsfeinden. Kein Wähler, so Steinmeier, könne sich "auf mildernde Umstände herausreden, wenn er sehenden Auges politische Kräfte stärkt, die zur Verrohung unserer Gesellschaft und zur Aushöhlung der freiheitlichen Demokratie beitragen." Zum Artikel

Ecuador: Kandidat für Präsidentschaftswahl ermordet. Fernando Villavicencio wurde nach einer Wahlkampfveranstaltung in Quito auf dem Weg zu seinem Wagen erschossen. Er war bekannt als Kritiker von Korruption und den Verflechtungen von Teilen der ecuadorianischen Politik mit dem organisierten Verbrechen. Nun hat die Regierung des südamerikanischen Landes den Ausnahmezustand verhängt. Zum Artikel

Ukrainische Behörden wollen 11 000 Menschen in Kupjansk in Sicherheit bringen. Der Druck der russischen Armee im Nordosten der Ukraine wird immer größer. Zuletzt war es den russischen Angreifern immer wieder gelungen, Verteidigungslinien der Ukraine zu durchbrechen. Nun wollen die ukrainischen Behörden 37 Ortschaften in der Region um Kupjansk evakuieren. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Transfer von Harry Kane: FC Bayern einigt sich mit Tottenham. Im Transferpoker um den englischen Stürmer ist dem FC Bayern nach monatelangen Spekulationen wohl der Durchbruch gelungen. Die Münchner haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit Tottenham Hotspur und dessen Klubboss Daniel Levy auf einen Wechsel Kanes geeinigt. Nun scheint der Stürmer selbst zu zweifeln.Zum Artikel