EXKLUSIV: Bahn will bis 2027 pünktlich und profitabel sein. Bahnchef Lutz hat ein Papier mit Plänen für die Sanierung verschickt, mit dem der Konzern endlich aus der Krise kommen soll. Das interne Dokument, das der SZ vorliegt, zeugt von einem ambitionierten Plan - von echten Umbrüchen ist jedoch wenig zu lesen. Stattdessen will der Bahnchef an vielen kleinen Stellschrauben drehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Sat 1 setzt neue Mockridge-Show ab. Die Äußerungen des Moderators über Sportler bei den Paralympics passten nicht zu den Werten des Senders, sagt ein Sprecher - der Komiker brauche nun Zeit, seiner Entschuldigung Taten folgen zu lassen. Mockridge hatte mit verunglimpfenden Kommentaren über Behindertensportler Empörung ausgelöst. Anschließend bat er auf seinem Instagramkanal um Entschuldigung. Zum Artikel (SZ Plus)

Almodóvar gewinnt Goldenen Löwen. Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an den Film „The Room Next Door“ des spanischen Regisseurs. Das Drama erzählt von zwei Freundinnen, die sich mit dem Sterben auseinandersetzen: Tilda Swinton verkörpert eine Frau mit Krebs im Endstadium, die eine alte Freundin (Julianne Moore) um einen Gefallen bittet. Als beste Schauspieler werden in Venedig Nicole Kidman und Vincent Lindon ausgezeichnet. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz gibt sich nach Wahlen im Osten gelassen. Der Kanzler will sich trotz der historisch schlechten Ergebnisse in Thüringen und Sachsen nicht aus der Ruhe bringen lassen. Die Vertrauensfrage will er nicht stellen. Im ZDF-Sommerinterview spricht sich Scholz außerdem für intensivere diplomatische Bemühungen für ein Ende des Krieges in der Ukraine aus. Zum Artikel

Venezolanischer Oppositionsführer in Spanien eingetroffen. Nach Angaben der Regierung in Venezuela hat der Politiker González um Asyl in der EU gebeten. Präsident Maduro behauptet, González in der Präsidentenwahl geschlagen zu haben – die Opposition, die USA und viele andere Staaten sprechen aber von Wahlbetrug. Zum Artikel

DFB-Elf gewinnt Nations-League-Spiel gegen Ungarn. Im ersten Spiel ohne Kroos, Gündogan, Müller und Neuer spielt die deutsche Nationalelf furios auf – und gewinnt 5:0 gegen überforderte Ungarn. Bundestrainer Nagelsmann lobt seine Mannschaft und spricht von einer "außergewöhnlichen Chemie" in der Gruppe. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Elf in der Einzelkritik: Musiala treibt glühende Spielfreude an (SZ Plus)

