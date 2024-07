Deutsche Bahn macht wieder eine Milliarde Verlust. Bröckelnde Umsätze, schrumpfende Erlöse, miese Pünktlichkeit, ein Milliardenverlust: Die Deutsche Bahn schreibt im ersten Halbjahr erneut rote Zahlen. Dabei sollte doch 2024 alles besser werden. Zwar will das Unternehmen 30 000 Stellen in den kommenden fünf Jahren streichen, darüber hinaus bleibt Bahnchef Lutz bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz konkrete Lösungsansätze schuldig. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern: Mit den Sommerferien kommen die Bahn-Baustellen

Die Krise bei der Baywa wird zum Politikum. Seit zwei Wochen ist bekannt, dass die Finanzierungslage bei dem Agrarhändler angespannt ist. Im ersten Halbjahr 2024 ging der Umsatz um 15 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro zurück, der Gewinn vor Zinsen und Steuern für die ersten sechs Monate liegt bei null. Die bayerischen Genossenschaftsbanken müssen dem Konzern nun zu Hilfe kommen und wollen kurzfristig eine Finanzspritze zur Verfügung stellen. Derzeit wird nach SZ-Informationen auch über eine Hilfe der bayerischen Staatsregierung verhandelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Klimaaktivisten legen Frankfurter Flughafen lahm. Mehrere Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" waren am frühen Morgen auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und hatten sich auf Start- und Landebahnen festgeklebt. Am Mittag konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Bis dahin sei es zu rund 170 Flugannullierungen gekommen. Zum Artikel

Meinung: Es braucht nicht schärfere Gesetze gegen Flughafenblockaden, sondern mehr Tatkraft gegen den Klimawandel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Sportwetten-Anbieter: Bundesgerichtshof leitet Streit um die Rückzahlung verlorener Wetteinsätze an EuGH weiter

Prozess gegen Fußballer: Staatsanwaltschaft legt Revision gegen Boateng-Urteil ein

Rechtsextremes Magazin: "Compact" klagt gegen Verbot

Alles zum Olympia

Wer bei Olympia besondere Aufmerksamkeit verdient hat. Ein Boxer, der Ballett tanzt, ein menschlicher Eiffelturm und eine Mutter, die in Begleitung ihrer Kinder im Sand spielt. Zehn Athletinnen und Athleten, die nicht nur bei Olympia besondere Aufmerksamkeit verdient haben. Zum Artikel

So nachhaltig sind die Sportstätten für Olympia. CO₂-neutral sollen diese Olympischen Spiele in Paris werden, mit 95 Prozent bereits bestehenden Sportstätten. Und mit kurzen Wegen dazwischen, die am besten mit dem Rad oder dem ÖPNV zurückgelegt werden sollen. Neue Parkplätze gibt es nicht, dafür großteils Ökostrom aus Wind- und Sonnenenergie. Ein Streifzug. Zum Artikel (SZ Plus)

Tennis: Kerber will nach Olympia Karriere beenden

Fußball: Argentinien empört über VAR-Aufreger

Meinung: Olympias verlässlichstes Erbe ist das Doping (SZ Plus)