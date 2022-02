Nachrichten am 10. Februar 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bundestagsdebatte über Impfpflicht erst Mitte März. Eigentlich sollte schon kommende Woche diskutiert werden - doch einer der Gesetzentwürfe wird nicht rechtzeitig fertig. Unterstützer der Regelung sind irritiert. Zum Artikel

Debatte über allgemeine Impfpflicht: Der Frust wächst (SZ Plus)

Lauterbach will nur leicht lockern. Beim Bund-Länder-Treffen am kommenden Mittwoch müsse zwar auch über die Rücknahme von Corona-Regeln gesprochen werden, man dürfe aber nicht zu schnell lockern, so der Bundesgesundheitsminister. Der Bundestag verkürzt den Genesenenstatus auch für Abgeordnete von sechs auf drei Monate. News zu Corona

Weitere wichtige Themen des Tages

Irritationen über Manöver von Belarus und Russland. Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian sieht das groß angelegte Militärmanöver als "Geste großer Gewalt". Die EU-Länder haben sich in einem gemeinsamen Brief zu den von der Regierung in Moskau geforderten Sicherheitsgarantien geäußert. Zum Artikel

Beziehungen des Altkanzlers zu Russland belasten die SPD: Staatssekretär aus dem Innenministerium traf Schröder

Schmähgedicht gegen Erdoğan: Böhmermann verliert vor Bundesverfassungsgericht. In der Frage, ob sein Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten zulässig war, erleidet der Satiriker in letzter Instanz eine Niederlage. Die Richter weisen seine Beschwerde ab, aber ohne Begründung. Zum Artikel

Olympia: Deutsche Mixed-Staffel rodelt zu Gold. Das DSV-Team setzt seine Erfolgsgeschichte in Peking fort und holt die vierte Goldmedaille - für Natalie Geisenberger, Tobias Wendl und Tobias Arlt bedeutet der Sieg zudem eine Bestmarke. Zum Artikel

Erreichte Homo sapiens Europa 10 000 Jahre früher als gedacht? Aus Funden in einer französischen Höhle schließen Forscher, dass dort moderne Menschen und Neandertaler über lange Zeit abwechselnd lebten. Zum Artikel

Die Luft ist besser, aber noch nicht gut genug. Die Luft in deutschen Städten ist so gut wie lange nicht, fast überall werden die Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxid eingehalten. Höchste Zeit, sie zu verschärfen, findet das Umweltbundesamt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Der Terrorist, der kein Mörder sein will. Im Pariser Bataclan-Prozess wird erstmals der Hauptangeklagte Salah Abdeslam befragt. Immerhin, er redet. Aber seine Aussagen sind eher widersprüchlich als erhellend. Zum Artikel

Sonnensturm lässt 40 Space-X-Satelliten abstürzen. Turbulentes Weltraumwetter sorgt dafür, dass Dutzende Satelliten in der Atmosphäre verglühen. Gefahr für Erdbewohner besteht laut der Firma von Elon Musk aber nicht. Zum Artikel

Warum Bayern die Impfpflicht umsetzen muss. Ministerpräsident Söder will ungeimpften Pflegekräften die Weiterarbeit ermöglichen - obwohl der Bund ein Tätigkeitsverbot beschlossen hat. Aber darf der Freistaat das Gesetz überhaupt so auslegen, wie er will? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Mode für Verliebte. Der Valentinstag wirft seine Schatten und neuerdings sogar eigene Kollektionen voraus. Adidas bietet dafür mit Beyoncé romantische Trainingsklamotten auf, Balenciaga hat einen komischen Kapuzenpullover entworfen. Zum Artikel