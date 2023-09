Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

Cum-Ex-Prozess gegen Mitinhaber der Warburg-Bank startet. Christian Olearius ist der erste Bankeigentümer, der wegen des Steuerdiebstahls vor Gericht steht. In der 370-seitigen Anklage spielt auch Olaf Scholz eine Rolle. Bekannt ist, dass es mehrere Treffen von Olearius mit Scholz gab. In der CDU-Spitze setzen einige darauf, dass der Fall Warburg dem Kanzler und seiner Partei schaden werde. Zum Artikel (SZ Plus)

Vereinte Nationen ziehen Halbzeitbilanz der Nachhaltigkeitsziele. Bis 2030 haben sich die Länder 17 "Sustainable Development Goals" gesetzt, die in 169 Unterziele gegliedert sind. Weltweit sollen beispielsweise Armut und Hunger signifikant reduziert, Bildung und Gleichberechtigung weiter vorangetrieben werden. Blickt man auf die bisherigen Erfolge, scheint der Weg zu einer besseren Welt noch weit zu sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Energiepreisbremse: Kartellamt will Missbrauch öffentlich machen. Weil viele Strom- und Gasversorger über die Preisbremsen Staatsgeld erhalten, ist die Preisbildung für Verbraucher undurchsichtig geworden. Es gibt bundesweit große Unterschiede, wie viel Energie kostet. Das Bundeskartellamt warnt die Firmen: Sie will die Namen derer veröffentlichen, die beim staatlichen Preisdeckel schummeln. Zum Artikel (SZ Plus)

Flüchtlingspolitik: Kritik an Söders "Integrationsgrenze". Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert die Ampelkoalition zum Umsteuern in der Asylpolitik auf. Seine Idee einer Begrenzung auf maximal 200 000 Migranten im Jahr lehnen SPD, FDP und selbst die AfD ab.Zum Artikel

Urteil im Brüsseler Terrorprozess. Salah Abdeslam, Teil der Terrorzelle, die 2015 in Paris und wenig später in Brüssel Anschläge verübte, ist auch in Belgien schuldig gesprochen worden - auf ein zweites Mal lebenslänglich verzichtete das Gericht. Es ist juristisch umstritten, ob es eine weitere lebenslange Strafe hätte verhängen können. Möglicherweise wollte man vermeiden, dass Abdeslam in Berufung geht. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Krieg in der Ukraine

Selenskij spricht bei Generalversammlung der UN in New York. Es ist bereits das zweite Treffen der Vereinten Nationen seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Der ukrainische Präsident wird in seiner Rede erneut internationale Solidarität einfordern. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates könnte es zu einer direkten Konfrontation mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Sie sind die putinsche Stimme in Deutschland, gemeinsam mit der AfD". Russlandkenner vs. Putinversteherin: Beim Politik-Talk von Anne Will geraten der Historiker Karl Schlögel und die Noch-Linke Sahra Wagenknecht aneinander. Er wirft ihr vor, gemeinsame Sachen mit der AfD zu planen, sie kritisiert daraufhin das Niveau der Sendung. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles Wichtige zum Krieg in der Ukraine