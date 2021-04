Nachrichten am 27. April 2021

Das Wichtigste zum Coronavirus

Baden-Württemberg erwägt Verschärfung der Bundesnotbremse. Darüber denkt Ministerpräsident Kretschmann wegen stark steigender Corona-Zahlen nach. Er prüfe, ob man "unter Umständen die Maßnahmen der Notbremse verschärfen muss", sagt er. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt landesweit nur noch knapp unter 200. Das Bundeskabinett will nächste Woche über den Umgang mit Geimpften beraten. Zum Text

Bayern will Impfpriorisierung bis Ende Mai aufheben. Das hat Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung mitgeteilt. Demnach müssten vollständig Geimpfte von Mittwoch an keine negativen Corona-Tests mehr vorlegen. Kanzlerin Merkel hatte am Montag die Öffnung der Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger spätestens im Juni angekündigt. Zum Text

Indien ruft Armee im Kampf gegen Corona zu Hilf. Generalstabschef Bipin Rawat kündigt die Entsendung von militärischem Personal im Ruhestand in die Kliniken an. Zudem würden Sauerstoffvorräte aus den Armeereserven freigegeben. Indien meldete am Dienstagmorgen den sechsten Tag in Folge mehr als 300 000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Zum Text

Selbst nach mildem Corona-Verlauf erhöht sich das Sterberisiko erheblich. Auch andere Krankheiten treten bei den ehemals Infizierten deutlich häufiger auf. Das zeigt eine Studie aus den USA, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Untersucht wurden mehr als 73 000 US-Veteranen in den ersten sechs Monaten nach ihrer Corona-Infektion. Zum Text (SZ Plus)

40 Abgeordnete kümmerten sich um Corona-Schutzkleidung. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge gibt es aber keine Hinweise auf weitere Fälle, in denen Provisionen gezahlt wurden. Einige Politiker halfen demnach, als Masken Mangelware waren, andere wurden wegen unbezahlter Rechnungen aktiv. Zum Text

Nachrichten kompakt

Scheuer plant, Deutschland zum "Fahrradland" zu machen. Fast 1,5 Milliarden Euro will der Bund in den kommenden Jahren in Radwege, Parkhäuser oder auch Studiengänge stecken. "Der Druck ist ja da", sagt der Verkehrsminister - die Deutschen fahren immer mehr Rad. Zum Text

EXKLUSIV EU will Vertrag mit Südamerika retten. Kritiker klagen, das Handelsabkommen mit dem Mercosur-Block schade dem Klima. Kommissionsvize Dombrovskis verspricht Abhilfe - und verteidigt auch den China-Deal. Zum Text

Kardinal Marx verzichtet auf Bundesverdienstkreuz. Opferverbände hatten zuvor gegen die geplante Auszeichnung des Kardinals protestiert. Marx' Rolle bei der Vertuschung von Missbrauchsfällen sei noch nicht abschließend geklärt, hieß es von ihnen als Begründung. Zum Text

Human Rights Watch wirft Israel Apartheid vor. Die Menschenrechtsorganisation nennt den Umgang mit den Palästinensern ein "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" - und fordert weitreichende Sanktionen. Zum Text

Wechsel von Nagelsmann zum FC Bayern perfekt. Der Klub bestätigt, dass Nagelsmann einen Vertrag bis 2026 unterschreiben wird. Die Ablöse für den Trainer von RB Leipzig soll bis zu 25 Millionen Euro betragen. Der Vertrag von Bayerns aktuellem Trainer Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst. Zum Text

Großbritannien erlebt Polit-Schlammschlacht. Hat Premierminister Boris Johnson in der Corona-Pandemie wirklich gesagt, es sollten sich "halt die Leichen stapeln"? Nahezu täglich werden den britischen Medien Details zugespielt, die Johnson belasten. Zum Text

Das hat heute viele interessiert

Das Wunder von Somaliland. Kaum jemand kennt Somaliland. Dabei könnte die Welt viel von dem jungen Land in Ostafrika lernen. In nur drei Jahrzehnten ist es zu einem der sichersten und friedlichsten Staaten auf dem Kontinent geworden - und zwar ohne Entwicklungshilfe. Zum Text (SZ Plus)

Wind und Sonne im Überfluss. Eine Studie zeigt: Wind- und Solarkraft könnten den weltweiten Energieverbrauch hundertmal decken. Auch Deutschland könnte von der Energiewende profitieren. Zum Text

Fehlendes Gespür für Unrecht. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer reiste ganz harmonisch nach Russland - während seine tschechischen Nachbarn von Moskau düpiert werden. Mit solcher Ignoranz können gerade ostdeutsche Politiker politischen Schaden anrichten. Zum Kommentar

Zu guter Letzt

Ein allerletzter Gruß. Linda Zervakis' Abschied von der "Tagesschau" fällt unerwartet prosaisch aus. Nicht mal ein Blumenstrauß segelte ins Bild - erst in den "Tagesthemen" liefert Kollege Ingo Zamperoni den nach und bekam im Austausch einen Ouzo. Unerreicht im letzten Moment ihrer Moderation bleibt damit eine andere. Zum Text