Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Coronavirus

Coronavirus in Deutschland: Niedersachsen hält doch an Maskenpflicht fest. Zuvor hatte die Landesregierung überlegt, bei einer Inzidenz von weniger als 35 in Geschäften die Vorschrift aufzuheben. Ein Berliner Gericht bestätigt, dass zwei geplante Corona-Demos am Wochenende verboten bleiben. Zum Artikel

Der Pass, der Türen und Grenzen öffnet: Rechtzeitig zu den Sommerferien hat der Bund den digitalen Impfnachweis angekündigt. Er soll den Besuch von Kino und Restaurant erleichtern und den Urlaub im Ausland ermöglichen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu einem Projekt, dessen Ziel es ist, zur Normalität zurückzukehren. Zum Artikel (SZ-Plus)

Interview mit RKI-Präsident: "Wir müssen deutlich besser in der Prävention werden". Wieso die Corona-Pandemie schon lange überfällig war und wie man die nächste verhindern kann. Lothar Wieler zieht eine erste Bilanz der Krise. Zum Artikel (SZ-Plus)

Covid-Impfung für Schwangere: Ja oder nein? Die Ständige Impfkommission empfiehlt die generelle Impfung in der Schwangerschaft derzeit nicht. Die Fachgesellschaften der Gynäkologen und Geburtshelfer raten dagegen, dass Schwangere und Stillende nach Absprache priorisiert geimpft werden sollen. Ein Überblick über den Forschungsstand. Zum Artikel (SZ-Plus)

Nachrichten kompakt

Nach dem Waffenstillstand beginnt der Kampf um die Deutungshoheit. Beide Seiten reklamieren für sich, gewonnen zu haben. Das hat was für sich. Denn ausgerechnet Israels Premier Netanjahu haben die Islamisten im Gazastreifen einen politischen Rettungsring zugeworfen. Zum Artikel

Der Kampf um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl zeigt die Zerrissenheit der AfD. Alice Weidel und Tino Chrupalla stehen für das rechte Lager, während Joana Cotar und Joachim Wundrak einen gemäßigten Wahlkampf wollen. Hinter den Kulissen ist der Machtkampf um den künftigen Kurs der Partei ausgebrochen. Zum Artikel

Lebenslange Haft nach tödlichem Messerangriff von Dresden. Das Oberlandesgericht Dresden sieht zudem eine besondere Schwere der Schuld. Der 21-jährige Verurteilte, der als islamistischer Gefährder gilt, hatte im Herbst 2020 ein schwules Paar niedergestochen. Zum Artikel

Julian Reichelt gewinnt vor Gericht gegen Spiegel. Unter dem Titel "Feiern, vögeln, feuern" hatte das Nachrichtenmagazin im März über angeblichen Machtmissbrauch und Affären des Bild-Chefs berichtet. Dagegen klagte dieser - und bekam jetzt vor dem Hamburger Landgericht recht. Zum Artikel

Prinz William: "Dieses Interview hat stark dazu beigetragen, die Beziehung meiner Eltern zu verschlechtern". Weit mehr als 20 Millionen Menschen in Großbritannien sollen 1995 vor dem Fernseher gesessen haben, als Prinzessin Diana über ihre Ehe zu Prinz Charles sprach. Jetzt hat ein Untersuchungsbericht zweifelhafte Vorgänge rund um das BBC-Interview offengelegt und Dianas ältester Sohn äußert sich in nie gekannter Deutlichkeit. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Waffenbesitz in den USA: 2020 wurden 21 Millionen Schusswaffen verkauft - so viele wie nie zuvor

Politik in Italien: Die neue Flamme der Faschisten: Giorgia Meloni, Chefin der rechtsextremen Fratelli d'Italia, will Ministerpräsidentin werden

Unruhen in Myanmar: Junta löst Partei von Aung San Suu Kyi auf

Das hat heute viele interessiert

Stromausfall in München: 20 000 Haushalte im Osten betroffen. In den Stadtteilen Haidhausen, Ramersdorf und Berg am Laim fällt am frühen Morgen für Stunden der Strom aus. In einer Baugrube hatte sich ein Kabelbrand ereignet. Die Kriminalpolizei sucht nach der Ursache. Zum Artikel

Der Steve Bannon von Thüringen. Armin Laschet hat Hans-Georg Maaßen in Schutz genommen. Vielleicht sollte der CDU-Chef einen Aufsatz seines Bundestagskandidaten noch einmal genauer ansehen. Zum Artikel

"Was wir essen, wirkt sich unmittelbar auf unser Gehirn aus". Durch Ernährung die Leistung des Gehirns steigern - das klingt einfach. Die Psychologin und Hirnforscherin Soyoung Park erklärt, was am Phänomen "Brainfood" dran ist und was wir zu uns nehmen sollten, um der Konzentration nicht zu schaden oder ein gutes Gedächtnis im Alter zu haben. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wer ist Oma Krawuttke? Ein Berliner SPD-Abgeordneter gibt mit seiner Äußerung zum Rücktritt von Familienministerin Giffey Rätsel auf. Aber Rätsel gilt es zu lösen. Zum Artikel