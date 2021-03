Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Tobias Dirr

Das Wichtigste zum Coronavirus

Brüssel fürchtet US-Exportstopp für Astra-Zeneca-Vakzin. Der Impfstoff-Hersteller Astra Zeneca muss offenbar ein US-Werk nutzen, um Europa zu beliefern. Das könnte heikel werden, denn die EU hat selbst Ausfuhren in andere Länder gestoppt. Zum Artikel

1 900 000 000 000 Dollar gegen die Pandemie. Der US-Senat billigt das Corona-Hilfspaket von Präsident Biden, auf das viele Bürger sehnlich gewartet haben. Manche Experten warnen allerdings vor möglichen unerwünschten Folgen. Zum Artikel

Das vermeidbare Risiko. Nicht nur das Alter steigert die Gefahr, schwer an Covid-19 zu erkranken. Auch Leiden wie Adipositas, Diabetes und Bluthochdruck können den Verlauf dramatisch verschlimmern. Doch gegen sie wird wenig unternommen. Den Artikel lesen Sie mit SZ Plus

Außerdem wichtig

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Masken-Affäre bringt die Union in Not. Die fragwürdigen Provisionsgeschäfte von Parlamentariern setzen die Partei vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter Druck. Georg Nüßlein verlässt die Unionsfraktion, will aber sein Mandat behalten. Zum Artikel

Seehofer will Ausweispflicht für E-Mail-Nutzer. Der Forderungskatalog des Innenministeriums zur Neufassung des Telekommunikationsgesetzes wirft Fragen auf: Kontroverse Vorschläge der Sicherheitsbehörden sollen in letzter Minute noch in das Gesetz einfließen - nachdem sich die Sachverständigen bereits mit dem Entwurf befasst haben. Zum Artikel

EXKLUSIV Grüne wollen Steuererleichterungen für Gewerkschaftsmitglieder. Die Beiträge sollen besser steuerlich abgesetzt werden können. Die Partei erhofft sich von dem Anreiz, dass die Arbeitnehmerorganisationen wieder mehr Zulauf erhalten. Zum Artikel

Knappe Mehrheit für Verhüllungsverbot in der Schweiz. Damit dürfen künftig Musliminnen auf Schweizer Straßen keinen Nikab und keine Burka mehr tragen, aber auch Vermummungen bei Demonstrationen oder Sportveranstaltungen fallen unter das Verbot. Zum Artikel

Dortmund verliert 2:4 gegen Bayern. In einem spektakulären Spitzenspiel schießt Erling Haaland in den ersten neun Minuten zwei Tore, doch dann schlagen die Münchner zurück. Der entscheidende Treffer fällt in der 88. Minute - nach einer strittigen Entscheidung. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Das 3:2 im 4:2. Robert Lewandowski gewinnt beim Sieg des FC Bayern gegen Borussia Dortmund das Duell der Torjäger. Beide zeigen beeindruckende Leistungen - doch einer profitiert mehr von seinen Mitspielern als der andere. Zum Artikel

Frauen sind stärker als die Konventionen um sie herum. Zum Weltfrauentag empfehlen wir fünf Filme und Serien, die das zeigen. Zum Artikel

Die Bösewichtin. Ideologisch, weltfremd, gaga: Der Duden steht massiv in der Kritik - weil er auf geschlechtergerechte Sprache setzt. Was ist da los? Ein Spaziergang mit der Chefredakteurin. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Kampfbereit ins Gartenjahr. Natürlich kann sich ein normaler Münchner nie im Leben ein Haus mit Garten leisten, und darüber sollte er froh sein, denn über das Wesen der Gärtnerei machen sich Städter oft Illusionen. Tatsächlich ist der Garten die vorderste Front im Kampf zwischen Mensch und Natur, und die vornehmste Aufgabe eines Gärtners ist zu verhindern, dass die Natur macht, was sie will. Zum Artikel