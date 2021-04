Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Jana Anzlinger

Das Wichtigste zum Coronavirus

Laschets "Brücken-Lockdown" sorgt für Diskussionen. Der CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident konkretisiert seinen Vorschlag vom Ostermontag: Der "Brücken-Lockdown" zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung soll aus seiner Sicht "zwei bis drei Wochen" dauern. Bundeskanzlerin Merkel signalisiert zwar grundsätzlich Offenheit für die Idee, unter den Ministerpräsidenten überwiegt jedoch Skepsis - bis hinein in Laschets eigene Partei. Zum Artikel

Betriebe bieten den meisten Arbeitnehmern offenbar keine Tests an. Arbeitnehmer, die nicht im Home-Office arbeiten, sollen sich testen lassen können. Doch eine Umfrage zeigt: Nur jedem vierten Beschäftigten wird dies auch angeboten. Zum Artikel

Warum Geimpfte bald mehr Freiheíten haben dürften. Die Debatte um angebliche Impfprivilegien war von vorneherein schief, nun nimmt sie eine neue Richtung. Wenn die Politik den Geimpften keine Lockerungen gewährt, wird sie über kurz oder lang von den Gerichten dazu gezwungen werden. Zum Artikel (SZ Plus)

IWF-Prognose: Corona-Krise verschärft globale Ungleichheit. Ärmere Länder leiden besonders unter der Seuche, warnt der Internationale Währungsfonds. Die reichen Staaten leisten sich milliardenschwere Hilfsprogramme - und impfen früher. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Von der Leyen stellt Erdoğan bei Treffen Bedingungen. Die EU-Kommissionspräsidentin und Ratspräsident Michel loten bei einem Besuch in Ankara einen möglichen Ausbau der Beziehungen zur Türkei aus. Nach einem Treffen mit Präsident Erdoğan betont von der Leyen, Menschenrechtsthemen seien "nicht verhandelbar". Eine Verschlechterung demokratischer Standards und der Erdgasstreit hatten zuletzt die Beziehungen belastet. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Das Vermächtnis der Kaiserzeit. Warum gewinnt der FC Bayern immer die wichtigen Spiele? Es hat mit einer klubinternen Erfolgskultur zu tun, die man als Gegner nicht erklären, aber fühlen kann. Zum Artikel

Tom hat vier Jahre lang einen Hochstapler geliebt. Sein Freund täuschte und manipulierte ihn - und nahm ihn auch noch aus. Die Geschichte einer großen Lüge. Zum Artikel

Meine Welt, deine Welt. In einem Berliner Gesundheitsamt wird dem Vize-Amtsarzt gekündigt. Er ist schwarz und schwul, sein Chef ist in der AfD. Ein eindeutiger Fall? Kommt darauf an. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Wenn Klopapier zum Ausstellungsstück wird. Das Museum für Hamburgische Geschichte hat begonnen, Artefakte aus der Corona-Pandemie zu sammeln. Aber welche Gegenstände können den Wahnsinn dieser Zeit am besten illustrieren? Zum Artikel