Aktuelles zur Corona-Krise

Merkel und Scholz wollen am Dienstag mit Länderchefs beraten. Die künftigen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP wollen nun doch schon in dieser Woche weitere Schritte zur Pandemie-Bekämpfung setzen. Am Dienstag soll eine Bund-Länder-Runde beraten. Dort soll es um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Notbremse gehen. Die Karlsruher Richter wollen sich am Dienstagmorgen zur Rechtmäßigkeit weiterer Einschränkungen äußern. Zum Artikel

Omikron ist schon längst in der EU angekommen. Die neue Variante dürfte bereits vor Wochen in Europa angekommen sein. Trotzdem unterstützen die meisten Fachleute Reisebeschränkungen. Manche halten diese Verbote jedoch für einen gefährlichen Irrweg. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayern: Söder sieht erste Wirkung der Corona-Maßnahmen. Bayerns Ministerpräsident sieht anhand der Inzidenzen im Freistaat eine erste Wirkung der aktuell dort geltenden strengen Regeln. Bayern habe mit die strengsten Corona-Regeln und in Hotspots sogar einen "harten Lockdown". Man bräuchte jetzt aber für das ganze Land die gleichen strengen Regeln, sagt Söder. Zur Nachricht

Nachrichten kompakt

Öffentlicher Dienst: Mehr Geld für Pfleger und Polizisten. Der Lohn von Beschäftigen im öffentlichen Dienst der Länder steigt von Dezember 2022 an um 2,8 Prozent. Außerdem erhalten sie Anfang nächsten Jahres eine steuerfreie Corona-Zahlung von 1300 Euro. Darauf einigten sich Länder und Gewerkschaften nach zähen Verhandlungen. Der Abschluss gilt inklusive Ruheständlern voraussichtlich für mehr als drei Millionen Menschen, unter anderem Pflegekräfte, Lehrer, Polizistinnen und Kita-Erzieher. Zum Artikel

Inflation steigt über Fünf-Prozent-Marke. Die Preise in Deutschland klettern im November um 5,2 Prozent. Damit ist die Inflation so hoch wie seit 1992 nicht mehr. Der kräftige Preisschub ist ein weltweites Phänomen. Die Notenbanken in Großbritannien und den USA haben bereits Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Davon sieht die Europäische Zentralbank aber weiterhin ab. Sie setzt ihre Nullzinspolitik und Anleihekäufe unvermindert fort. Zum Artikel

BGH: Millionen-Entschädigung geht nicht an Witwe von Helmut Kohl. Eine Helmut Kohl einst zugesprochene Entschädigung von einer Million Euro fällt nicht an die Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter. Ein solcher Anspruch sei grundsätzlich nicht vererbbar, entscheidet der Bundesgerichtshof. Ursprünglich zahlen sollten Autor und Verlag des Bestsellers "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle". Ghostwriter Heribert Schwan hatte das Buch nach einem Zerwürfnis ohne Kohls Einverständnis geschrieben. Zum Artikel

Twitter-Mitgründer Dorsey gibt Chefposten auf. Dorsey stand zuletzt seit 2015 erneut an der Twitter-Spitze. Er gilt als Erfinder des Kurznachrichtendienstes. 2006 hatte er den allerersten Tweet abgesetzt. Sein Nachfolger soll der bisherige Technikchef Parag Agrawal werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Ein Funke in einem brennenden Haus. Die schnelle Verbreitung der Corona-Variante Omikron überrascht auch Experten. Sie scheint noch infektiöser zu sein. Wie viel man über die Gefahren weiß - und was das für die Impfungen bedeutet. Zum Artikel (SZ Plus)

Herumeiern um das L-Wort. Keiner der Politiker will in der Talkrunde bei Anne Will offen aussprechen, was womöglich unausweichlich ist: der nächste Lockdown. Vor allem FDP-Chef Christian Lindner gerät unter Druck. Aber er lässt erstmals ein Hintertürchen offen. Zum Artikel

Großbritannien will sich abschotten, Frankreich soll helfen. Tauziehen am Ärmelkanal: Das gestörte Verhältnis zwischen Paris und London zeigt, was passiert, wenn Populisten an Einfluss gewinnen. Zum Kommentar

Zu guter Letzt

O Puschelbaum. Pampasgras lauert überall, wo es etwas zu dekorieren gibt. Die Hipster-Büschel gelten sogar als Weihnachtsbaum-Alternative. Über das Grauen in Beige. Zum Artikel