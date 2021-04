Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Daniela Dau

Das Wochenende kompakt - Das Wichtigste zum Coronavirus

Gedenkfeier in Berlin: "Es war die Hölle für uns" Bundespräsident Steinmeier, Kanzlerin Merkel und andere Spitzenpolitiker haben Angehörige der Corona-Opfer zu einer Gedenkveranstaltung in Berlin getroffen. Neben Trauer und Leid würdigte Steinmeier auch Krisenhelfer und pries einen neuen Geist der Mitmenschlichkeit. Zum Artikel

Vermögensarrest in Millionenhöhe bei Sauter. Das Oberlandesgericht München hat gegen Alfred Sauter einen sogenannten Vermögensarrest verfügt und bei dem CSU-Abgeordneten und Anwalt Vermögen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro sichergestellt. Das OLG will so verhindern, dass Sauters Geschäfte mit Corona-Schutzmasken zu einem Schaden beim Staat führen; letztlich also zu Lasten der Steuerzahler gehen. Zum Artikel

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Angst in der Union vor Spaltung wächst. Der Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur verschärft sich, keiner von beiden ist zum Verzicht bereit. Angesichts der festgefahrenen Lage häufen sich die Vorschläge, den Parteichefs die Entscheidung aus der Hand zu nehmen. Am Dienstag droht eine entscheidende Abstimmung in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Zum Artikel

FC Bayern "missbilligt" Flicks "einseitige Kommunikation". Die Vereinsführung hat verärgert auf die Abschiedsankündigung des eigenen Cheftrainers reagiert. Weitere Gespräche will man erst nach dem Spiel gegen Mainz führen. Ob Hansi Flick wie von ihm erhofft eine Freigabe nach der Saison erhält, ist damit zunächst weiter offen. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Die Trauer der Queen. Prinz Philip ist auf Schloss Windsor beigesetzt worden, nur 30 Menschen waren zur Zeremonie zugelassen. Für seine letzte Fahrt hat sich der Ehemann von Elizabeth II. einen rustikalen Wagen ausgesucht. Die Bilder

Deutschlands schönste Grillzange. Markus Lanz ist nicht zwingend beliebt. Aber, seien wir ehrlich: ziemlich gut. Was ist denn da passiert? Ein Gastbeitrag von Micky Beisenherz. Zum Artikel

Was hinter den Moskauer Muskelspielen steckt. Zehntausende Soldaten sind an der ukrainischen Grenze und lösen Sorge vor einer militärischen Eskalation aus. Trotzdem spricht viel dafür, dass es keinen Krieg gibt. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Rakete im Koffer. Im Unclaimed Baggage Center in Alabama wird Gepäck verkauft, das Reisende auf USA-Flügen verloren haben. Erstaunlich, was dabei alles auftaucht. Zum Artikel